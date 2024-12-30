Диспетчер подтвердил, что полеты запретили уже после поражения самолета AZAL: Алиев отказался говорить с Кадыровым

Диспетчер подтвердил, что полеты запретили уже после поражения самолета AZAL: Алиев отказался говорить с Кадыровым

Диспетчер Грозненского аэропорта подтвердил 29 декабря, что план «Ковер», запрещающий полеты был введен уже после того, как самолет AZAL был поражен ракетой.

Как сообщил 30 декабря телеграм канал ВЧК-ОГПУ, диспетчер Али Идрисов (бывший футболист клуба «Ахмат») на допросе показал, не знал о работе ПВО в момент посадки самолета. Что касается плана «Ковер», то он получил информацию об этом через пять минут после поражения самолета AZAL.

Идрисов утверждает, что не знал об атаке беспилотников и работе ПВО. Инцидент с самолетом он связывал со столкновением с птицами, ссылась на слова пилота.

О плане «Ковёр» ему стало известно в 08:21, то есть через пять минут после того, как экипаж сообщил о поражении судна, которое по ошибке принял за столкновение с птицами.

Идрисов заявил, не знал также о работе средств радио-электронной борьбы, которые «ослепили» самолет.

Канал ВЧК-ОГПУ также сообщил, что 20 декабря в районе аэропорта Грозный были размещены две системы ПВО «Панцирь», которые отражали атаку беспилотников. В момент поражения самолета велся огонь сразу по трем беспилотникам.

В перый раз самолет был поражен, когда находился в 18 км от аэродрома над Наурским районом Чечни.

По данным того же источника, 26 декабря Рамзан Кадыров пытался поговорить с Ильхамом Алиевым, но президент Азербайджана отказался с ним разговаривать. Это произошло после того, как Кадыров наградил своего племянника за «успешное» уничтожение беспилотников над Грозным.

Официальный Баку ничего не сообщал о звонке Кадырова, но в тотже день заявил, что Азербайджан не нуждается и не примет никакой помощи от Чечни.