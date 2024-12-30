Диспетчер подтвердил, что полеты запретили уже после поражения самолета AZAL: Алиев отказался говорить с Кадыровым
Диспетчер Грозненского аэропорта подтвердил 29 декабря, что план «Ковер», запрещающий полеты был введен уже после того, как самолет AZAL был поражен ракетой.
Как сообщил 30 декабря телеграм канал ВЧК-ОГПУ, диспетчер Али Идрисов (бывший футболист клуба «Ахмат») на допросе показал, не знал о работе ПВО в момент посадки самолета. Что касается плана «Ковер», то он получил информацию об этом через пять минут после поражения самолета AZAL.
Идрисов утверждает, что не знал об атаке беспилотников и работе ПВО. Инцидент с самолетом он связывал со столкновением с птицами, ссылась на слова пилота.
О плане «Ковёр» ему стало известно в 08:21, то есть через пять минут после того, как экипаж сообщил о поражении судна, которое по ошибке принял за столкновение с птицами.
Идрисов заявил, не знал также о работе средств радио-электронной борьбы, которые «ослепили» самолет.
Канал ВЧК-ОГПУ также сообщил, что 20 декабря в районе аэропорта Грозный были размещены две системы ПВО «Панцирь», которые отражали атаку беспилотников. В момент поражения самолета велся огонь сразу по трем беспилотникам.
В перый раз самолет был поражен, когда находился в 18 км от аэродрома над Наурским районом Чечни.
По данным того же источника, 26 декабря Рамзан Кадыров пытался поговорить с Ильхамом Алиевым, но президент Азербайджана отказался с ним разговаривать. Это произошло после того, как Кадыров наградил своего племянника за «успешное» уничтожение беспилотников над Грозным.
Официальный Баку ничего не сообщал о звонке Кадырова, но в тотже день заявил, что Азербайджан не нуждается и не примет никакой помощи от Чечни.
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1 отзыв
Hussainzade
2024-12-31
Aliyev is looking for a scape goat, the buck stop with him, he should know that Russia is at war and recently Ukraine even targeted Russian vessels in the Caspian sea area, this means no where in Russia is safe, particularly every flying object is at danger. Sorry for the people who lost their lives because of Aliyev flirting with Putin.