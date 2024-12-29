Глава Следственного комитета РФ и Генпрокурор Азербайджана обсудили расследование катастрофы в Актау
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев провели телефонный разговор. Стороны обсудили расследование причин крушения самолета «Азербайджанских авиалиний», говорится в сообщении СКР.
«Речь шла о всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджана и Казахстана»,— говорится в сообщении.
Александр Бастрыкин заверил, что с российской стороны к работе привлечены наиболее опытные сотрудники центрального аппарата СКР в сфере расследования авиапроисшествий. По его словам, они должны установить все причины и обстоятельства крушения, отмечено в сообщении.
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