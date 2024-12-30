Авиакатастрофа, ситуация в Азербайджане — отношения с Россией ухудшаются?

Ильхам Алиев и Владимир Путин во время поездки на автомобиле после переговоров в Баку. 19.08.2024

29 декабря президент Ильхам Алиев дал интервью государственному телевидению (AZ TV) относительно крушения самолета AZAL близ Актау, Казахстан, который вылетел из Баку в Грозный четырьмя днями ранее. Президент заявил, что Азербайджан четко изложил свои требования к России: «27 декабря эти требования были официально доведены до них. Каковы они? Во-первых, Россия должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, она должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, а азербайджанскому государству и пострадавшим пассажирам и экипажу должна быть выплачена компенсация. Таковы наши условия».

Президент отметил, что первое условие было выполнено еще 28 декабря: «Я надеюсь, что и остальные условия будут приняты».

Но будут ли приняты остальные условия? Если нет, то как это повлияет на союз двух стран? Пока Россия не выполнила оставшиеся условия и не сделала никаких заявлений по ним.

По словам Эльмана Насирова, члена правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) и депутата парламента, который говорил с агентством Turan, главным вопросом после крушения самолета было установление виновника и мотивов: «Эти вопросы были прояснены. Телефонный звонок президента России Владимира Путина президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с извинениями показывает, что Россия однозначно признает, что ее системы ПВО и те, кто ими руководит, несут ответственность за трагедию».

Насиров подчеркнул, что теперь требования Азербайджана должны быть одинза другим выполнены: «Требование извинений уже выполнено. Теперь преступники должны быть наказаны, и в соответствии с международной практикой, сторона, ответственная за преступление, должна выплатить компенсацию. Поскольку Россия извинилась, значит, должны последовать и следующие шаги».

Насиров напомнил, что в России уже сформирована следственная комиссия и возбуждено уголовное дело: «Расследование продолжается. В результате расследования должны быть установлены поименно виновные лица, а также раскрыта причина принятого ими решения, приведшего к преступлению, противоречащему стратегическому партнерству Азербайджана и России».

Он подчеркнул, что при выполнении этих условий две страны могли бы сохранить отношения на прежнем уровне: «Половинчатые действия не нужны. Если президент России извинился, но остальные условия не выполнены, это будет полумерой, и она будет сохранять напряженность в наших отношениях».

Насиров считает, что это не нужно России: «Сегодня Россия воюет почти с 50 странами на украинском фронте и находится под санкциями. В этой ситуации Азербайджан сохраняет приверженность тесным добрососедским отношениям с Россией. Стоит ли портить отношения с Азербайджаном в этом контексте? Абсолютно нет. Я считаю, что Владимир Путин осознает эту реальность и должен предпринять следующие шаги».

Руководитель исследовательского центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу напомнил Радио Азадлыг, что президент Ильхам Алиев дал интервью AZTV на следующий день после звонка Путина: «У меня сложилось впечатление, что президент Азербайджана не был удовлетворен этим телефонным звонком. Правда, президент сказал, что первый вопрос – извинения – решен, но есть и другой момент. Президент России Путин извинился по телефону за то, что «пассажирский самолет подвергся внешнему вмешательству физико-технического характера в воздушном пространстве России, что привело к трагическому событию». Однако это не полное извинение».

Шахиноглу отметил, что следующий этап касается наказания виновных и компенсации: «Россия, возможно, сможет это сделать, но сделает ли она это? Это может занять время. Так же, как они изначально пытались ложно заявить, что взорвался кислородный баллон или самолет столкнулся со стаей птиц, они могут попытаться тянуть время. Если бы они признались сразу, ситуация не обострилась бы так сильно».

По словам Шахиноглу, это событие нанесло существенный удар по российско-азербайджанским отношениям: «В России есть блогеры, которые поддерживают войну в Украине, и с 29 декабря они используют резкие выражения в адрес президента Азербайджана. Это свидетельство того, что российское общество и политическая элита не хотят брать на себя ответственность за сбитый самолет. Это также может быть связано с тем, что если они признают это, им придется признать и то, что в 2014 году сепаратисты Донбасса сбили самолет, следовавший рейсом Нидерланды-Малайзия».

25 декабря самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, совершил аварийную посадку в Актау. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили.

Президент Ильхам Алиев заявил, что пассажирский самолет подвергся внешним физико-техническим помехам в воздушном пространстве России, потерял управление, направился в Актау и только благодаря мужеству и профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку.