Автобусное сообщение Баку-Нахчыван будет запущено с современным парком автобусов

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) объявило, что междугородные автобусные маршруты будут выставляться на торги поэтапно согласно соответствующему законодательству.

AYNA заявила, что победителем конкурса на маршрут Баку-Нахчыван стало ООО BakuBus. С 1 января автобусы на этом маршруте будут обеспечены современными и комфортабельными автобусами марки Neoplan.

Ежедневные рейсы из Бакинского международного автовокзала в Нахчыван будут осуществляться в соответствии со спросом пассажиров. Стоимость билетов составляет 30 манатов, их можно приобрести онлайн на портале «biletim.az» или в кассах автовокзала.

Ожидается, что автобусы, которые будут преодолевать расстояние в 645 километров по территории Ирана, будут ежегодно перевозить около 61 500 пассажиров.

АЙНА также подчеркнула, что модернизация междугородного автобусного парка направлена ​​на повышение доступности общественного транспорта и общего качества обслуживания. В ведомстве отметили, что и дальше будут обеспечивать безопасность, комфорт и высокие стандарты обслуживания в сфере пассажирских перевозок.

Поездка на автобусе из Баку в Нахчыван занимает около 13 часов 41 минута, в обратном направлении – около 12 часов 44 минуты. Стоимость проезда составляет около 19 долларов. Автобусы отправляются с Бакинского международного автовокзала каждый вечер в 21:00 и прибывают в Нахчыван около 9:00 утра следующего дня.