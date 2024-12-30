Автобусное сообщение Баку-Нахчыван будет запущено с современным парком автобусов
Автобусное сообщение Баку-Нахчыван будет запущено с современным парком автобусов
Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) объявило, что междугородные автобусные маршруты будут выставляться на торги поэтапно согласно соответствующему законодательству.
AYNA заявила, что победителем конкурса на маршрут Баку-Нахчыван стало ООО BakuBus. С 1 января автобусы на этом маршруте будут обеспечены современными и комфортабельными автобусами марки Neoplan.
Ежедневные рейсы из Бакинского международного автовокзала в Нахчыван будут осуществляться в соответствии со спросом пассажиров. Стоимость билетов составляет 30 манатов, их можно приобрести онлайн на портале «biletim.az» или в кассах автовокзала.
Ожидается, что автобусы, которые будут преодолевать расстояние в 645 километров по территории Ирана, будут ежегодно перевозить около 61 500 пассажиров.
АЙНА также подчеркнула, что модернизация междугородного автобусного парка направлена на повышение доступности общественного транспорта и общего качества обслуживания. В ведомстве отметили, что и дальше будут обеспечивать безопасность, комфорт и высокие стандарты обслуживания в сфере пассажирских перевозок.
Поездка на автобусе из Баку в Нахчыван занимает около 13 часов 41 минута, в обратном направлении – около 12 часов 44 минуты. Стоимость проезда составляет около 19 долларов. Автобусы отправляются с Бакинского международного автовокзала каждый вечер в 21:00 и прибывают в Нахчыван около 9:00 утра следующего дня.
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