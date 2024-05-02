Cвобода медиа в центра диалога ЕС - Азербайджан

Европейский Союз сильный партнер Азербайджана и вопросы свободы выражений, медиа и информации часть этих отношений. Об этом заявил в четверг глава миссии ЕС в Азербайджане, посол Петер Михалко на встрече с журналистами по случаю Всемирного дня свободы прессы, отмечаемого 3 мая.

По его словам, свобода выражений и медиа являются «основными элементами демократических стандартов и системы», и в канун Всемирного дня свободы прессы ЕС особо подчеркивает это.

Михалко с сожалением констатировал, что в мире журналистка становится все более опасной профессией.

Только в прошлом году в мире были убиты 100 журналистов и это самый высокий показатель последних лет.

Кроме того, в настоящее время 300 журналистов содержатся в тюрьмах

Отвечая на вопрос Turan какой вклад ЕС может внести в обеспечение свободы медиа, он отметил, что эти вопросы являются приоритетными в диалоге между сторонами.

“Свобода СМИ является одним из наших приоритетов. Этот вопрос всегда в повестке дня, и ситуация в Азербайджане вызывает беспокойство, и мы уделяем этому внимание в нашем диалоге», - сказал Михалко.

Он выразил сожаление по поводу последних арестов журналистов.

Михалко также отметил важность выполнения рекомендаций международных организаций, в том числе касающиеся закона "О медиа".