Cвобода медиа в центра диалога ЕС - Азербайджан
Cвобода медиа в центра диалога ЕС - Азербайджан
Европейский Союз сильный партнер Азербайджана и вопросы свободы выражений, медиа и информации часть этих отношений. Об этом заявил в четверг глава миссии ЕС в Азербайджане, посол Петер Михалко на встрече с журналистами по случаю Всемирного дня свободы прессы, отмечаемого 3 мая.
По его словам, свобода выражений и медиа являются «основными элементами демократических стандартов и системы», и в канун Всемирного дня свободы прессы ЕС особо подчеркивает это.
Михалко с сожалением констатировал, что в мире журналистка становится все более опасной профессией.
Только в прошлом году в мире были убиты 100 журналистов и это самый высокий показатель последних лет.
Кроме того, в настоящее время 300 журналистов содержатся в тюрьмах
Отвечая на вопрос Turan какой вклад ЕС может внести в обеспечение свободы медиа, он отметил, что эти вопросы являются приоритетными в диалоге между сторонами.
“Свобода СМИ является одним из наших приоритетов. Этот вопрос всегда в повестке дня, и ситуация в Азербайджане вызывает беспокойство, и мы уделяем этому внимание в нашем диалоге», - сказал Михалко.
Он выразил сожаление по поводу последних арестов журналистов.
Михалко также отметил важность выполнения рекомендаций международных организаций, в том числе касающиеся закона "О медиа".
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