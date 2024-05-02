Эльхан Шахиноглу и Расим Мусабеков
Эксперты за расследование компании Lahic Energy, попавшей в санкционный список США
1 мая Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о новой волне санкций, направленных против организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, значительно расширив сферу своих ограничительных мер на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с Россией. Этот последний санкционный список включает в себя 60 компаний, находящихся не только в России, но и в Азербайджане, Бельгии, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Словакии и Турции.
Среди попавших в санкционный список, азербайджанская компания ООО "Лагидж Энерджи", а также ее директор Джахангир Алиев и его отец Евгений Алиев. В заявлении Министерства финансов указано, что Lahic Energy работает в секторе российской экономики, который поддерживает военно-промышленную базу России, что привело к ее включению в санкционный список.
Компания Lahic Energy, расположенная в Бинагадинском районе Баку, попала под пристальное внимание из-за своих связей с российским военным сектором. Это вызвало обеспокоенность по поводу масштабов ее деятельности и аффилированности.
Депутат парламента Расим Мусабеков прокомментировал ситуацию информационному агентству Turan, предположив, что директором Lahij Energy может быть азербайджанец, проживающий в России. Он отметил, что многие люди в связи с санкциями, введенными в связи с конфликтом в Украине, переехали, чтобы открыть бизнес в таких странах, как Казахстан, Азербайджан, Армения и Грузия. Мусабеков подчеркнул необходимость прояснения связей режиссера с Азербайджаном и высказал предположение о минимальном влиянии этих санкций на азербайджанскую экономику.
“Санкции, в случае их строгого применения, скорее всего, приведут к закрытию банковских счетов компании в Азербайджане, что фактически приведет к прекращению ее деятельности. Однако не исключено, что для обхода этих ограничений были зарегистрированы альтернативные компании”, - пояснил Мусабеков.
Глава исследовательского центра Atlas Эльхан Шахиноглу прокомментировал влияние санкций: "После агрессивных действий России в Украине США и ЕС постепенно ужесточают санкции против российского бизнеса и олигархов. Это побудило даже такие страны, как Китай и Турция, занять более осторожную позицию по отношению к России, а Индия сократила свои торговые отношения".
Шахиноглу также подчеркнул важность тщательного расследования деятельности Lahic Energy, чтобы определить ее точную роль в отношении российского военного сектора. "Если доказательства подтвердят сотрудничество с российским военно-промышленным комплексом, потребуются решительные действия. И наоборот, если такие связи не будут установлены, потребуется публичное разъяснение, чтобы смягчить любые потенциальные последствия с западными странами и защитить международные отношения Азербайджана", - заявил он.
Это расширение санкций США отражает продолжающиеся усилия по ограничению военного потенциала России с помощью экономического давления, которое в настоящее время охватывает более широкую сеть международных предприятий и секторов экономики.
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