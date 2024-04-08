Депутат парламента Рамин Мамедов назначен главой Госкомитета по работе с религиозными структурами
Депутат парламента Рамин Мамедов назначен главой Госкомитета по работе с религиозными структурами
Распоряжением главы государства, 45 летний депутат Милли меджлиса Рамин Мамедов назначен главой Государственного комитета по работе с религиозными структурами.
Мамедов родился 1979 году в городе Агдере (бывший Мардакерт). В разные годы работал в системе Минкультуры и Госкомитета по работе с диаспорой.
В 2020 году был избран членом парламента страны. В 2023 году от имени официального Баку вел переговоры с представителями армян Нагорного Карабаха.
Политика
-
Служба госбезопасности Азербайджана выявила двух лиц, которые в последние дни распространяли ложную информацию о росте направленности на границе с Арменией, погибших и раненных среди ВС Азербайджана, введении комендантского часа в Лачине, приведении войск в состояние боевой готовности.
-
- 8 апрель 2024, 15:15
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 8 апреля отбыл с официальным визитом Кыргызстан с официальным визитом.
-
- 8 апрель 2024, 14:53
Президент Ильхам Алиев подписал 8 апреля распоряжение о назначении судей и председателей ряда общих и специализированных судов первой инстанции, а также апелляционных судов.
-
- 8 апрель 2024, 13:05
МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате разрушительных наводнений в Казахстане. Об этом говорится в сообщении в аккаунте МИД на платформе X.
Написать отзыв