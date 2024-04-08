Депутат парламента Рамин Мамедов назначен главой Госкомитета по работе с религиозными структурами

Распоряжением главы государства, 45 летний депутат Милли меджлиса Рамин Мамедов назначен главой Государственного комитета по работе с религиозными структурами.

Мамедов родился 1979 году в городе Агдере (бывший Мардакерт). В разные годы работал в системе Минкультуры и Госкомитета по работе с диаспорой.

В 2020 году был избран членом парламента страны. В 2023 году от имени официального Баку вел переговоры с представителями армян Нагорного Карабаха.