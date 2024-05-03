Дэвида Кэмерона призвали оказать содействие в полном закрытии дела против Г.Ибадоглу

Представители свыше 50 международных организаций и ведущих университетов Великобритании и мира обратились к главе внешнеполитического ведомства Соединенного королевства Дэвиду Кэмерону в связи с делом азербайджанского ученого-экономиста Губада Ибадоглу.

В послании отмечается, что переведенный под домашний арест Ибадоглу в период содержания под стражей серьезно подорвал свое здоровье и сейчас по всей видимости нуждается в сложной хирургической операции, однако ему все еще запрещен выезд из страны.

Великобритания как крупный инвестор в Азербайджане занимает уникальную позицию для поощрения официального Баку к уважению прав человека и подотчетности, однако по делу доктора Ибадоглу британские власти не предприняли серьезных шагов.

Поэтому авторы петиции призывают Кэмерона оказать поддержку в решении вопроса в прекращении уголовного преследования Ибадоглу с тем, чтобы он получил возможность выезда из страны для доступа к независимой медицинской помощи.

Также содержится призыв к британскому министру для того, чтобы использовать вместе с партнерами Великобритании такую стратегическую возможность как проведение в Баку COP29 для повышения усилий по решению вопросов, связанных с правами человека, борьбы с коррупцией и обращением с политической оппозицией.

Петицию подписали представители ведущих правозащитных организаций мира, международных структур по повышению прозрачности, а также профессора известных Западных университетов, таких как Oxford, Kembric, Exeter, Sussex, Nottingham, Lancaster, Nyu Castle, Dublin и др.

23 июля 2023 года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней Губада Ибадоглу по обвинению по ст. 204.3.1 (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд стран и международных организаций, включая Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали освободить Ибадоглу. Он признан политзаключенным.

22 апреля 2024 года суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе Ибадоглу под домашний арест.