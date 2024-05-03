Посол США о подавлении прессы, санкциях Конгресса и поездке в Шушу

С ноября прошлого года наблюдается подавление независимой прессы и гражданского общества в Азербайджане, что крайне беспокоит и отбрасывает Азербайджан на годы назад. Об этом в пятницу в интервью группе журналистов заявил посол США в Азербайджане Марк Либби.

По его словам, США предпринимают всяческие меры для улучшения ситуации. «Мы делаем это открыто на встречах с нашими коллегами. Что–то мы делаем открыто, что-то в частном порядке, и мы продолжим это», - сказал посол.

Что могут сделать США, чтобы предотвратить аресты журналистов и гражданских активистов в Азербайджане? Отвечая на этот вопрос, посол сказал, что госсекретарь Блинкен звонил президенту Алиеву по этому поводу и поднимал вопросы прав человека и вопросы задержаний. «Но вам надо спросить у властей Азербайджана, что произошло», - заметил посол.

У Азербайджана есть международные обязательства и США будут поднимать подобные вопросы и впредь, продолжат поддержку независимых СМИ, продолжил он.

Власти Азербайджана представляет дела арестованных журалистов и общественных активистов, как «контрабанду денежных средств». Речь идет о средствах, выделенных Западными странами включая США. Означает ли это выпад против США?

На это посол сказал, что американская сторона делает все прозрачно. И если есть какое-то недовольство, то об этом надо спросить у властей Азербайджана.

Как скажутся на американо-азербайджанских отношениях предложения конгрессменов США о введении санкций против азербайджанских чиновников?

На этот вопрос посол ответил, что эта идея не исходит от администарции президента США. Посол не стал комментировать, кто инициировал это, каковы перспективы данного законопроекта и что в нем сказано. Что касается того, как это скажется на двусторонних отношениях, то дипломат рекомендовал почитать реакцию официальной прессы Азербайджана. Но чтобы предотвратить появление подобных документов стоит улучшить состояние прав человека, добавил он.

Год назад USAİD предложил СМИ и НПО Азербайджана серию проектов, которые были реализованы. Однако начиная с осени прошлого года власти начали возбуждать уголовные дела против тех, кто участвовал в этих проектах. Что произошло? USAİD не согласовал с властями выделение грантов или же официальный Баку дал согласие, а затем нарушил договореннсть? На этот вопрос Turan посол не дал однозначного ответа. По его словам, американская сторона делала все в рамках законности.

«Это решение правительства Азербайджана подавлять независимую прессу. Если они представляют это, как отмывание грязных денег, и преследуют журналистов и общественных деятелей, то это означает изменение политики. Почему они это делают, я не знаю», - сказал он.

Посол отметил далее, что двусторонние отношения включают в себя серьезное сотрудничество в экономической, политической и других сферах и они будут продолжены.

Что следует сделать официальному Баку, чтобы законопроект о введении санкций против 44 госчиновников Азербайджана не был принят? На этот вопрос Turan посол уклонился от прямого ответа, заметив: «Будут ли люди критиковать нарушения прав человека, если нарушения прекратятся?»

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На этот вопрос Turan посол сказал, что Азербайджан живет по соседству с «опасными соседями». Азербайджану самому решать с кем строить отношения, но если посмотреть на действия России в Украине, Молдове, Грузии, Сирии и других местах, то видно, что близость с Россией «непродуктивна».

«Это агрессивная, непродуктивная страна. Азербайджану следует учесть это и самому решать, как защищать свой суверенитет», - отметил он.

Почему посол не едет в Шушу и в тоже время посещает другие районы Азербайджана? На этот вопрос Turan посол ответил: «Тут нет политических причин. Я поеду, когда буду готов, пока я не готов».