Всемирный день свободы печати: Есть ли в Азербайджане независимые медиа?

Во Всемирный день свободы печати в Азербайджане появляются мрачные воспоминания о состоянии независимых СМИ, где с ноября 2023 года содержатся под стражей около 20 журналистов и гражданских активистов, известных своей критической позицией в отношении политики правительства. Эти аресты подчеркивают продолжающуюся практику подавления СМИ, что совпадает с обвинениями в финансовой контрабанде, которые журналисты отрицают, утверждая, что обвинения сфабрикованы и политически мотивированы.

Среди задержанных - такие известные личности, как Ульви Гасанли, директор сайта AbzasMedia, занимающегося расследованиями, и Севиндж Вагифгызы, журналистка того же издания. Среди других известных арестованных - Хафиз Бабали, Эльнара Гасымова и Наргиз Абсалямова из онлайн-платформы Toplum TV, а также ее основатель Алескер Мамедли и видеоредактор Мушвиг Джаббар. Репрессии распространяются на Азиза Оруджева и Шамо Эминова с 13-го канала" и Имрана Алиева с веб-сайта "Meclis.info".

Халид Агалиев, глава организации Группа прав медиа, дает мрачный анализ этих событий. Выступая в программе "Сложный вопрос", Агалиев отмечает, что, аресты этих журналистов не являются чем-то новым, обстановка угнетения всем хорошо знакома. "Состояние средств массовой информации в Азербайджане известно всем, и за последние годы оно не улучшилось", - сказал он. По его словам, систематические аресты и закрытие СМИ свидетельствуют о давней, неизменной политике, а не о недавнем ухудшении.

Агалиев отмечает, что недавний закон О медиа усугубляет и без того сложную ситуацию, поскольку правовая защита от злоупотреблений, с которыми сталкиваются журналисты, оказывается недостаточной. Об этой тревожной тенденции свидетельствует число дел, переданных в Европейский суд, где несколько решений оправдали журналистов, подтвердив, что их права на свободу выражения мнений и профессиональную деятельность были несправедливо ущемлены.

Эксперт заключил: "Цель такой политики состоит не только в том, чтобы помешать журналистам выполнять свои профессиональные обязанности, но и в том, чтобы запугать их и заставить замолчать".

Поскольку Всемирный день свободы печати привлекает внимание к этим вопросам, становится ясно, что в Азербайджане борьба за свободу прессы продолжается на фоне серьезных проблем.