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(4 часа назад)
Азербайджан и Евросоюз обсудили развитие Срединного коридора

Азербайджан и Евросоюз обсудили развитие Срединного коридора

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан и Евросоюз обсудили развитие Срединного коридора

Азербайджан и Евросоюз обсудили развитие Срединного коридора, написал в социальной сети X министр цифрового развития и транспорта страны Рашад Набиев.

"Провели встречу с генеральным директором Еврокомиссии по расширению и политике соседства Гертом Яном Копманом, находящимся с визитом в нашей стране. Обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в сфере транспорта, в частности, развитие Среднего коридора", - отметил министр.

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