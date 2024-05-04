Азербайджан и Евросоюз обсудили развитие Срединного коридора
Азербайджан и Евросоюз обсудили развитие Срединного коридора
Азербайджан и Евросоюз обсудили развитие Срединного коридора, написал в социальной сети X министр цифрового развития и транспорта страны Рашад Набиев.
"Провели встречу с генеральным директором Еврокомиссии по расширению и политике соседства Гертом Яном Копманом, находящимся с визитом в нашей стране. Обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в сфере транспорта, в частности, развитие Среднего коридора", - отметил министр.
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