В Ханкенди обнаружены десятки единиц оружия, тысячи патронов

За последнюю неделю в Ханкенди полиция обнаружила десятки единиц различного вида стрелкового и холодного оружия, тысячи патронов.

В частности, как сообщило МВД Азербайджана, в период с 27 апреля по 3 мая на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 33 автомата,

1 пулемет, 10 пистолетов, 14 ружей, 1 гранатомет, 59 гранат,

34 запала, 397 магазинов для патронов, 7 888 патронов различных калибров,

1 ящик тротила, 27 штык-ножей и другие боеприпасы.