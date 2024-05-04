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(4 часа назад)
В Ханкенди обнаружены десятки единиц оружия, тысячи патронов

В Ханкенди обнаружены десятки единиц оружия, тысячи патронов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Ханкенди обнаружены десятки единиц оружия, тысячи патронов

За последнюю неделю в Ханкенди полиция обнаружила десятки единиц различного вида стрелкового и холодного  оружия, тысячи патронов.

В частности, как сообщило МВД Азербайджана, в период с 27 апреля по 3 мая на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 33 автомата,

1 пулемет, 10 пистолетов, 14 ружей, 1 гранатомет, 59 гранат,

34 запала, 397 магазинов для патронов, 7 888 патронов различных калибров,

1 ящик тротила, 27 штык-ножей и другие боеприпасы.

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