В Ханкенди обнаружены десятки единиц оружия, тысячи патронов
В Ханкенди обнаружены десятки единиц оружия, тысячи патронов
За последнюю неделю в Ханкенди полиция обнаружила десятки единиц различного вида стрелкового и холодного оружия, тысячи патронов.
В частности, как сообщило МВД Азербайджана, в период с 27 апреля по 3 мая на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 33 автомата,
1 пулемет, 10 пистолетов, 14 ружей, 1 гранатомет, 59 гранат,
34 запала, 397 магазинов для патронов, 7 888 патронов различных калибров,
1 ящик тротила, 27 штык-ножей и другие боеприпасы.
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