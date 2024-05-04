Почему Азербайджан оказался на 164 месте Индекса свободы прессы?

В ежегодном Индексе свободы прессы «Репортеров без границ» за 2024 год Азербайджан помещен на 164 место среди 180 стран.

Причина столько низкого показателя в том, что в стране с 2014 года ведется «беспощадная война против последних критических голосов», - говорится в отчете организации.

В стране почти все медиапространство находится под контролем властей, а большинство независимых новостных сайтов, таких как «Азадлыг» и «Мейдан ТВ» , подвергающихся государственной цензуре, базируются за рубежом.

Власти пытаются подавить все еще независимые СМИ и журналистов, ограничивая им доступ к информации, а официальные органы отказываются на них реагировать.

Руководители органов, отвечающих за регулирование медиа-сектора, а также Совета пресыы назначаются властями. Проправительственные СМИ используются для угроз критическим голосам и публикаций компрометирующей личной информации.

За последние 20 лет законодательство стало все более репрессивным по отношению к СМИ.

Закон о СМИ, вступивший в силу в феврале 2022 года, узаконивает цензуру. Некоторые законы, регулирующие этот сектор, противоречат международным обязательствам страны в отношении свободы прессы и свободы выражения мнений.

Любая критика правительства со стороны пользователей социальных сетей, таких как Facebook или YouTube, может строго наказываться.

С 2014 года сотрудничество с международными донорами запрещено. Поскольку правительство контролирует рекламную индустрию, ни одно независимое СМИ не может процветать в стране. Проправительственные СМИ получают денежные вознаграждения и официальные субсидии. Власти также не стесняются дарить работающим с ними журналистам квартиры или другие материальные блага.

Ряд сайтов, выдающих себя на СМИ, на деле заняты рэкетом и иногда контролируются чиновниками.

Если независимые журналисты сопротивляются давлению, попыткам шантажа или коррупции, их бросают в тюрьму под абсурдными предлогами.

Ни один государственный служащий или полицейский на протяжении более 20 лет не был наказан за избиение или оскорбление журналиста.

Репортеры не могут гарантировать защиту своих источников. Пытаясь заткнуть рот покинувшим страну , власти нападают на оставшихся в стране членов их семей и даже угрожает им в эмиграции.

На сегодня в Азербайджане под арестом находятся 13 журналистов и один медиа работник. Это один из самых высоких показателей в Европе, отмечается в Индексе свободы прессы.