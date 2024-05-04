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(4 часа назад)
Синоптики прогнозируют на воскресенье осадки

Синоптики прогнозируют на воскресенье осадки

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Синоптики прогнозируют на воскресенье осадки

В воскресенье, 5 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами возможны осадки.

Умеренный южный ветер сменится северо-западным. Температура воздуха составит ночью +11 +14°, днем +17 +21°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, местами осадки будет носить интенсивный характер, возможны грозы и град, в высокогорьях есть вероятность мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах местами ожидается туман, подует  западный ветер.

Температура воздуха составит ночью +10 +15°, днем +20 +25°.

В горах ночью ожидается +3 +7°,  днем +7 +12°.

 

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