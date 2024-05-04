Активист Эльгиз Гахраман допрошен в качестве свидетеля по «делу Abzas Media»
Активист Эльгиз Гахраман допрошен в качестве свидетеля по «делу Abzas Media»
Общественный активист Эльгиз Гахраман 3 мая был допрошен в качестве свидетеля «по делу Abzas Media».
Об этом он сам сообщил журналистам.
Активист не смог раскрыть содержание задаваемых вопросов в связи с обязательствами о не разглашение тайны следствия.
Гахраман также сообщил, что ему введен запрет на выезд из страны и в полиции это объяснили тем, что он является свидетелем по уголовному делу.
* В ноябре 2023 г. – января 2024 г. были арестованы восемь журналистов и медиработников, связанных с Abzas Media.
В апреле по этому делу были арестованы также руководитель сайта meclis.info Имран Алиев и глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли.
Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору». Журналиста отвергают обвинения и связывают уголовное дело с расследованиями фактов коррупции. Алиев и Мамедли заявили о вовсе своей не причастности к деятельности Abzas Media. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.
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