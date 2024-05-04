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(4 часа назад)
Активист Эльгиз Гахраман  допрошен в качестве свидетеля по «делу Abzas Media»

Активист Эльгиз Гахраман  допрошен в качестве свидетеля по «делу Abzas Media»

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Активист Эльгиз Гахраман  допрошен в качестве свидетеля по «делу Abzas Media»

Общественный активист Эльгиз Гахраман  3 мая был допрошен в качестве свидетеля «по делу Abzas Media».

Об этом он сам сообщил журналистам. 

Активист не смог раскрыть содержание задаваемых вопросов  в связи с обязательствами о не разглашение тайны следствия.

Гахраман  также сообщил, что ему введен запрет на выезд из страны и в полиции это объяснили тем, что он является свидетелем по уголовному делу.

* В ноябре 2023 г. – января 2024 г. были арестованы восемь журналистов и медиработников, связанных с  Abzas Media.

В апреле по этому делу были арестованы также руководитель сайта meclis.info Имран Алиев и  глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли.

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору».  Журналиста отвергают обвинения и связывают уголовное дело с расследованиями фактов коррупции. Алиев и Мамедли заявили о вовсе своей  не причастности к  деятельности Abzas Media. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.

 

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