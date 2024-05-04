Конгрессмен США обвинен в получении взяток от Азербайджана

Конгрессмену-демократу Генри Куэльяру и его жене Имельде предъявлены обвинения в получении взяток на сумму около $600 тыс. от государственной энергетической компании из Азербайджана, сообщает New York Tomes.

Куэльяр получал взятки с 2014 по 2021 год. Деньги были легализованы через подставные компании жены конгрессмена.

«В обмен на взятки, выплаченные азербайджанской нефтегазовой компанией, конгрессмен Куэльяр якобы согласился влиять на внешнюю политику США в пользу Азербайджана», — полагает американский Минюст.

В доме и предвыборном штабе конгрессмена в январе 2022 года прошли обыски, тогда Куэльяр возглавлял фракцию конгресса США по Азербайджану. На этой должности он вместе с несколькими другими конгрессменами подписал письмо с призывом к конгрессу оказать гуманитарную поддержку беженцам из-за войны между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, в обвинительном заключении упоминается поддержка Куэльяром финансирования Азербайджаном со стороны США и проазербайджанская речь, с которой он выступил в палате представителей.

Конгрессмен заявил о своей невиновности. «Я хочу прояснить, что и моя жена, и я невиновны в том, в чем нас обвиняют. Все, что я делал в конгрессе, было направлено на служение жителям Южного Техаса», — сказал он.

Куэльяру и его жене предъявлены обвинения по 14 пунктам, по нескольким из них предельное наказание грозит 20 годами тюремного заключения.