Создается прокуратура Ханкенди
Создается прокуратура Ханкенди
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о создании прокуратуры города Ханкенди.
Согласно документу, Кабинету министров поручено принять необходимые меры для обеспечения ханкендинской прокуратуры административным зданием, оборудованиями, связью, транспортными средствами, и решить другие вопросы материально-технического снабжения.
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