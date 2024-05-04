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(4 часа назад)
Создается прокуратура Ханкенди

Создается прокуратура Ханкенди

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Создается прокуратура Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о создании прокуратуры города Ханкенди.

Согласно документу, Кабинету министров поручено принять необходимые меры для обеспечения ханкендинской прокуратуры  административным зданием, оборудованиями, связью, транспортными средствами, и решить другие вопросы материально-технического снабжения.

 

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