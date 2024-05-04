Иса Гамбар вновь стал главой партии «Мусават»

На состоявшемся 4 мая XI съезда партии «Мусават» Иса Гамбар после 10-летнего перерыва вновь возглавил эту старейшую политическую организацию Азербайджана, находящуюся в оппозиции к нынешней власти.

На съезде с отчетным докладом выступил председатель партии Ариф Гаджилы.

Поскольку Гаджилы уже дважды подряд избирался главой «Мусават», он оставил пост председателя организации.

Гамбар оказался единственным кандидатом на пост председателя партии.

Ибо после выдвижения на прошлой неделе его кандидатуры, двое других претендентов взяли самоотвод.

Выступая на съезде со своей программой Гамбар для обеспечения демократического перехода в стране предложил «общественный договор» с властью.

Он охарактеризовал ситуацию в стране как «тяжелую».

«Последствия экономического кризиса продолжаются. В стране по-прежнему процветают взяточничество, коррупция, монополии. Жизненные условия народа удручающие. Продолжаются политические репрессии, аресты. Велико число заключенных. Ситуация достаточно тяжелая», - сказал Гамбар.

По его мнению, проблемы страны сложны, но решаемы.

«Верю, что совместными усилиями мы можем достичь целей, решить проблемы. Ибо, мы как нация сумели достичь больших целей. Когда, мы начинали наше национальное движение в 1980-е гг, перед нами стояли три цели: независимость Азербайджана; территориальная целостность; и демократия, справедливость, благополучие народа. Независимости мы достигли под лидерством Абульфаза Эльчибея с участием, народа, миллионов людей. Вопрос с независимостью решили мы. Вопрос о территориальной целостности был решен при нынешней власти. Конечно, это победа нашего народа, нашей героической армии. Результат правильного пути. Этот путь был определен в период Мамед Эмина Расулзаде (один из основателей Азербайджанской народной республики 1918-20 гг), его продолжил Абульфаз Эльчибей (лидер Народного фронта, президент Азербайджана в 1992-1993 гг). Победа стала результатом возвращения к этому пути. Это азербайджано-турецкое единство. Однако факт в том, что наши земли были освобождения при нынешней власти и мы принимаем это как реальность», - далее отметил Гамбар.

Однако, продолжил он, цель – достижения демократии, справедливости, благополучия народа остается.

«Это большая и сложная цель. Но она обязательно будет достигнута. Она будет реализована по двумя причинам. Во-первых, благодаря воле нашего народа, его права жить свободно и справедливо. Во-вторых, в результате мировых процессов. Мир меняется, регион меняется. И Азербайджан обречен на перемены. Никакая сила не способна обратить эти неминуемые изменения. Это должны осознать и те, кто во власти и понимать каждый человек. Это произойдет. Но в какой форме и когда произойдет сказать очень сложно», - продолжил Гамбар.

Он является сторонником мирного перехода к демократическим переменам.

«Теоретически есть два пути. Либо власти должны отказаться от ошибочного пути, вернуться к правильной дороге, обеспечить в стране политические и экономические свободы, создать условия для свободной деятельности прессы, гражданскому обществу, политическим партиям. Суды должны быть независимыми. Должно быть обеспечено верховенство закона, проводиться нормальные выборы. Захочет ли этого сделать власть? Не похоже, что нынешние власти будут делать по доброй воле. Но если, власть не делает этого, то задача достижения перемен ложится на плечи народа, упускается время. В таком случае, процесс становится тяжелым, сопровождается социальными потрясениями, катаклизмами. Порой эти процессы обретают неконтролируемый характер и их не могут остановить ни власти, ни обуздать оппозиционные партии», - отметил Гамбар.

Он предложил для демократического перехода общественный договор с властью.

«Должен быть договор между властью и обществом, между властью и оппозицией. С другой стороны, внутри демократического сообщества должно быть единство. Медиа, гражданское общество, политические силы, интеллигенция, должны суметь проявить волю для этого», - сказал Гамбар.

Партия «Мусават» был учреждена в 1911 году в Баку.

В 1917 году состоялся ее первый съезд.

28 мая 1918 г. фракция партии «Мусават» в Закавказском сейме вместе с представителями нескольких небольших партий провозгласили Азербайджанскую народную республику, которая просуществовала до 1920 г.

После установления советской власти в Азербайджане «Мусават» ушла в подполье, а потом действовала в эмиграции.

Деятельность «Мусават» была восстановлена в 1992 г., после восстановления независимости Азербайджана.

С 1992 г. по 2014 г. партию возглавлял Иса Гамбар.

