Директору Abas Media угрожают в Бакинском следственном изоляторе

Сообщается, что директор независимой новостной платформы «Abas Media» Ульви Гасанли столкнулся с угрозами смерти во время содержания в Бакинском следственном изоляторе № 1. Тревожные подробности стали известны благодаря его жене Рубабе Гулиевой, которая выразила обеспокоенность по поводу безопасности Гасанли в учреждении, предположив, что такое обращение с ним может быть результатом его журналистской работы по разоблачению нарушений прав человека.

В телефонном разговоре с женой Гасанли описал схему преследований, которая усилилась после того, как он сообщил о случаях пыток в центре содержания под стражей. Он упомянул конкретного задержанного по имени Сиявуш, пожилого мужчину лет 60, задержанного по обвинениям, связанным с наркотиками, который становился все более агрессивным по отношению к нему. По словам Гасанли, Сиявуш неоднократно пытался спровоцировать насильственные столкновения, доходя даже до того, что размахивал острым предметом и открыто угрожал смертью.

Гулиева выразила подозрение мужа, что руководство следственного изолятора может быть соучастником в организации этих угроз. Несмотря на приговор Сиявушу, он остается в предварительном заключении, а не переводится в тюрьму. Гасанли считает, что это длительное пребывание является преднамеренным, направленным на то, чтобы использовать Сиявуша для подстрекательства к насилию против него.

Более десяти дней Гасанли и его адвокат Зибейда Садыгова обращаются с жалобами к руководству следственного изолятора, однако их опасения до сих пор остаются без ответа. «Я требую от аппарата омбудсмена и Пенитенциарной службы немедленно начать расследование по данному факту и принять меры по обеспечению безопасности Ульви», — заявила Гулиева в своей просьбе о вмешательстве.

Бакинский следственный изолятор № 1 и Пенитенциарная служба пока не прокомментировали обвинения, оставив ситуацию Гасанли в состоянии неопределенности. Этот случай является последним в череде тревожных сообщений из системы содержания под стражей Азербайджана, поднимая дополнительные вопросы об обращении с журналистами и активистами, которые бросают вызов статус-кво.