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(6 часов назад)
Представитель НАТО в Украине прибыл в Вашингтон для переговоров

Представитель НАТО в Украине прибыл в Вашингтон для переговоров

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Представитель НАТО в Украине прибыл в Вашингтон для переговоров

Главный представитель НАТО  в Украине прибыл в Вашингтон для консультаций с высокопоставленными лицами администрации Байдена, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Патрик Тернер, опытный британский чиновник с обширным опытом работы в НАТО, который до недавнего времени занимал должность помощника генсека Альянса, был в прошлом месяце назначен главой представительства НАТО в Украине. С сентября Тернер будет координировать усилия НАТО и предоставлять Альянсу критические оценки и рекомендации по ситуации в Украине.

Его поездка в Вашингтон пришлась на время, когда администрация Байдена сталкивается с  требованиями отменить запрет на использование украинцами дальнобойных вооружений против России. На этой же неделе Тернер проведет переговоры с высокопоставленными лицами Госдепартамента и Пентагона,  стало известно TURAN из дипломатических источников.

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