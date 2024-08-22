Представитель НАТО в Украине прибыл в Вашингтон для переговоров

Главный представитель НАТО в Украине прибыл в Вашингтон для консультаций с высокопоставленными лицами администрации Байдена, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Патрик Тернер, опытный британский чиновник с обширным опытом работы в НАТО, который до недавнего времени занимал должность помощника генсека Альянса, был в прошлом месяце назначен главой представительства НАТО в Украине. С сентября Тернер будет координировать усилия НАТО и предоставлять Альянсу критические оценки и рекомендации по ситуации в Украине.

Его поездка в Вашингтон пришлась на время, когда администрация Байдена сталкивается с требованиями отменить запрет на использование украинцами дальнобойных вооружений против России. На этой же неделе Тернер проведет переговоры с высокопоставленными лицами Госдепартамента и Пентагона, стало известно TURAN из дипломатических источников.