Представитель НАТО в Украине прибыл в Вашингтон для переговоров
Представитель НАТО в Украине прибыл в Вашингтон для переговоров
Главный представитель НАТО в Украине прибыл в Вашингтон для консультаций с высокопоставленными лицами администрации Байдена, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Патрик Тернер, опытный британский чиновник с обширным опытом работы в НАТО, который до недавнего времени занимал должность помощника генсека Альянса, был в прошлом месяце назначен главой представительства НАТО в Украине. С сентября Тернер будет координировать усилия НАТО и предоставлять Альянсу критические оценки и рекомендации по ситуации в Украине.
Его поездка в Вашингтон пришлась на время, когда администрация Байдена сталкивается с требованиями отменить запрет на использование украинцами дальнобойных вооружений против России. На этой же неделе Тернер проведет переговоры с высокопоставленными лицами Госдепартамента и Пентагона, стало известно TURAN из дипломатических источников.
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