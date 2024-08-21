Запад или Россия? Членство в БРИКС. В каком направлении движется Азербайджан?
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что стабильность и безопасность на Южном Кавказе во многом зависят от тесного сотрудничества Баку и Москвы.
После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резкими заявлениями в адрес Армении, обвинив премьер-министра Никола Пашиняна в манипулировании мирным процессом.
Между тем, Азербайджан подал заявку на членство в БРИКС, о чем сообщил МИД страны.
БРИКС (аббревиатура от Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), известная как БРИК до присоединения Южной Африки в 2011 году, является коалицией пяти быстро развивающихся стран. Группа представляет 45% населения мира и, оказывая значительное влияние на мировые запасы нефти, контролирует 28% мирового экономического производства.
Интерес Азербайджана к вступлению в БРИКС проявляется на фоне роста напряженности в отношениях с западными странами, которые критикуют ситуацию с правами человека в стране и вводят санкции.
Несмотря на это, Азербайджан укрепляет отношения с Россией и пытается укрепить свои позиции за счет более тесных связей с БРИКС.
Эту ситуацию обсудил в программе «Трудный вопрос» политический обозреватель Зардушт Ализаде.
По его словам, главным разрушителем стабильности и безопасности на Южном Кавказе является Россия.
«Если Россия снизит свою активность в регионе, уровень безопасности повысится. Государства Южного Кавказа это понимают и стараются максимально нейтрализовать Россию, минимизировать ее вмешательство и агрессию», — заявил Ализаде.
Эксперт считает, что среди стран Южного Кавказа наибольших успехов в этом направлении добился Азербайджан. Он сумел убедить Россию в том, что Азербайджан для нее не представляет никакой угрозы, и в меру своих возможностей учитывает ее экономические интересы. Он не только не препятствует реализации транспортного проекта «Север-Юг», но и активно его поддерживает. Более того, Азербайджан не стремится к интеграции с Западом. Россия признает прагматичную позицию Азербайджана.
Касаясь часто обсуждаемой идеи сближения Азербайджана с Россией, Ализаде напомнил, что Азербайджан имеет общую северную границу с гигантской ядерной державой, которая проявляет мало уважения к международному праву. Поэтому Азербайджану необходимо найти общий язык с этим соседом.
«Не поступаясь своими национальными интересами, Азербайджан выстраивает отношения с Россией, которые ее устраивают», — заключил Ализаде.
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