Украинцы бойкотируют заправки SOCAR?

Сообщается, что директор независимой новостной платформы «Abas Media» Ульви Гасанли столкнулся с угрозами смерти во время содержания в Бакинском следственном изоляторе № 1. Тревожные подробности стали известны благодаря его жене Рубабе Гулиевой, которая выразила обеспокоенность по поводу безопасности Гасанли в учреждении, предположив, что такое обращение с ним может быть результатом его журналистской работы по разоблачению нарушений прав человека.