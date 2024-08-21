Украинцы бойкотируют заправки SOCAR?
Украинцы бойкотируют заправки SOCAR?
В соцсетях ширится кампания украинских пользователей с призывом бойкотировать бензозаправки азербайджанской госкомпании SOCAR. Причиной этого стала договоренность 19 августа о расширении партнерства SOCAR с российским "Газпромом".
Часть украинского общества считает, что Азербайджан закупает нефть и газ в России и перепродает ее Украине. Отметим, что на сегодня в Украине действуют 57 заправок SOCAR.
Политика
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- 21 август 2024, 21:50
Сообщается, что директор независимой новостной платформы «Abas Media» Ульви Гасанли столкнулся с угрозами смерти во время содержания в Бакинском следственном изоляторе № 1. Тревожные подробности стали известны благодаря его жене Рубабе Гулиевой, которая выразила обеспокоенность по поводу безопасности Гасанли в учреждении, предположив, что такое обращение с ним может быть результатом его журналистской работы по разоблачению нарушений прав человека.
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- 21 август 2024, 17:24
22 августа в Баку пройдет международная конференция, посвященная острову Бонейра, находяшейся под колониальным правлением Нидерландов. Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой и Движением Бонейра за права человека и перемены. Об этом журналистам сообщил в среду исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов.
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- 21 август 2024, 16:44
Правительство Израиля утвердило выделение 6,5 млн шекелей (1 745 000 долларов )на установку национального павильона на 29-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29), которая пройдет 11-22 ноября в Баку, сообщило израильское экономическое издание "Калькалист".
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- 21 август 2024, 15:23
Азербайджан готовится принять около 80 тысяч гостей на COP29, включая делегацию Армении. Уже более 50 глав государств и правительств подтвердили, что примут участие в конференции в Баку, которая пройдет в ноябре. Об этом агентству "Анадолу" заявил замминистра энергетики Азербайджана, генсек COP29 Эльнур Солтанов.
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