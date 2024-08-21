После Полинезии и Каледонии Баку поможет в борьбе с колониализмом острову Бонейра

После Полинезии и Каледонии Баку поможет в борьбе с колониализмом острову Бонейра

22 августа в Баку пройдет международная конференция, посвященная острову Бонейра, находяшейся под колониальным правлением Нидерландов. Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой и Движением Бонейра за права человека и перемены. Об этом журналистам сообщил в среду исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов.

Он отметил, что остров Бонейра внесет в октябре в ООН проект резолюции о включении острова в список колоний. «Прежде чем представить проект резолюции в ООН, делегация обратится к миру с призывом из Баку", - сказал Аббасов.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана участниками конференции «На пути к полной ликвидации колониализма» 6 июля 2023 года в Баку. БИГ призван поддерживать борьбу народов против колониализма.

Ранее БИГ уже инициировал мероприятия по освобождению от колониализма Полинезии и Новой Каледонии, которые «страдают» от французского правления. Остров Бонейра, находящийся в Карибском море, также «страдает» от голландского колониализма.

В Баку вспомнили о терпящих лишения народах этих стран в Тихом океане и Кабирского бассейна после того, Франция и Нидерланды заняли проармянскую позицию в конфликте Азербайджана с Арменией.