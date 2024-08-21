Работа Starlink в Азербайджане откладывается

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с Ребеккой Слик Хантер, директором по глобальным лицензиям и новым рынкам Starlink, во время ее визита в Баку в понедельник. На встрече обсуждалось внедрение широкополосного спутникового интернет-сервиса Starlink в Азербайджане, сообщило Министерство цифрового развития и транспорта.

Обсуждения вращались вокруг расширения высокоскоростного интернета с низкой задержкой в ​​отдаленных районах и на транспортных линиях, где традиционные услуги в настоящее время ограничены. Это следует за соглашением о реселлерстве, подписанным между Azercosmos, космическим агентством Азербайджана, и Starlink компании SpaceX 9 мая 2023 года. Соглашение позволяет Azercosmos предлагать услуги спутникового интернета Starlink по всей стране.

Партнерство было представлено на церемонии подписания, на которой присутствовали президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл. Услуги Starlink, которые уже были протестированы в Азербайджане, направлены на поддержку таких видов деятельности, как потоковая передача, онлайн-игры и видеоконференции. Ожидается, что эти услуги также улучшат связь в недостаточно обслуживаемых регионах, включая морские и наземные районы, а также информационные центры.

В ноябре 2023 года в Баку была зарегистрирована дочерняя компания Starlink Azerbaijan, что ознаменовало официальное начало деятельности. Однако полномасштабная активация услуг Starlink в стране все еще зависит от одобрения регулирующих органов.

Ожидается, что Starlink обеспечит в Азербайджане скорость интернета в диапазоне от 50 Мбит/с до 500 Мбит/с , что сопоставимо с показателями, наблюдаемыми в других регионах, где скорость загрузки обычно составляет от 25 Мбит/с до более чем,100 Мбит/с.

Ожидается, что цены на услугу будут варьироваться: базовые пакеты будут начинаться от 90 долларов США в месяц за стандартный доступ к полосе пропускания и достигать 5000 долларов США в месяц за более скоростные тарифы.

Первоначально ожидалось, что услуги Starlink станут доступны для раждан Азербайджана к IV кварталу 2023 года. Однако этот срок был перенесен на 2024 год, и возможны дальнейшие задержки. Правительство Азербайджана, по-видимому, проявляет осторожность в отношении развертывания Starlink, сосредоточившись на обеспечении эксклюзивного права на местное распространение и не допуская внешних субъектов к управлению операциями Starlink в стране.