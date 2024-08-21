Израиль построит национальный павильон на COP29

Правительство Израиля утвердило выделение 6,5 млн шекелей (1 745 000 долларов ) на установку национального павильона на 29-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29), которая пройдет 11-22 ноября в Баку, сообщило израильское экономическое издание "Калькалист".

В павильоне будут представлены технологические разработки Израиля в области климата. На момент публикации известно, что в делегацию войдет президент Израиля Ицхак Герцог, который выступит с речью. В составе делегации также несколько министров.

В решении правительства об установке павильона указано, что таким образом Израиль продемонстрирует на мировом уровне свою роль в развитии тхнологий, призванных преодолеть климатический кризис.