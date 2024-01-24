Для президентских выборов отпечатают 6,5 млн бюллетеней для голосования
Для президентских выборов отпечатают 6,5 млн бюллетеней для голосования
В связи с назначенными на 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, началось печатание бюллетеней для голосования и установление веб-камер на избирательных участках. Об этом заявил сегодня глава ЦИК Мазахир Панахов.
По его словам, в течение недели будут отпечатаны 6 524 203 бюллетеней и распределены по избирательным участкам.
По его словам, эти процессы прозрачны и открыты для всех заинтересованных международных организаций и мониторинговых миссий.
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