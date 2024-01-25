Докладчик ПАСЕ: Азербайджан и Турция – лидеры по нарушению прав журналистов
Докладчик ПАСЕ: Азербайджан и Турция – лидеры по нарушению прав журналистов
Докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по свободе журналистов и прессы, депутат из Дании Моргенс Йенсен считает Азербайджан и Турцию лидерами Европы по числу нарушений прав журналистов.
“Нарушения прав журналистов и медиа в целом продолжают расти повсеместно. В 2015 году было зафиксировано 180 таких случаев случаев, а в 2022 году их число достигло 280.
Наихудшая ситуация в Азербайджане и Турции. В этих и ряде других стран мы видим серьезные атаки на журналистов, включая убийства, преследования, кампании очернения работников медиа и в особенности женщин.
Сегодня в Европе в заключении находятся 68 журналистов и это огромная проблема, которую нам предстоит решить”, - сказал Йенсен в интервью ресурсу Media Box в ходне нынешней сессии ПАСЕ.
На вопрос что он предлагает, как докладчик по свободе прессы, Йенсен сказал: «Мы просим эти страны жить по стандартам Совета Европы, членами которого они являются, изменить законодательство и его применение, чтобы подобное не происходило. Мы также призываем исполнять решения Европейского суда по правам человека.
Мы также призываем все страны разработать национальную стратегию развитию медиа и начать диалог между прессой и правительством, чтобы достичь уважения свободы и безопасности медиа», - отметил Йенсен.
Политика
-
- 25 январь 2024, 21:53
Армения по рабочим каналам в ближайшие дни передаст азербайджанской стороне новые карты минных полей. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Службы нацбезопасности Армении в четверг.
-
- 25 январь 2024, 18:14
Решением суда срок предварительного заключения семи бывших руководителей и других высокопоставленных представителей, ликвидированного сепаратистского режима в Карабахе, продлен еще на 4 месяца.
-
- 25 январь 2024, 18:04
В 2023 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 40 постановлений по делам заявителей из Азербайджана. Об этом было заявлено на сегодняшней пресс-конференции президента ЕСПЧ в Страсбурге, сообщает азербайджанская служба «Голоса Америки».
-
- 25 январь 2024, 17:43
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о праздновании 530-летия со дня рождения великого азербайджанского поэта Физули. Глава государства поручил министерствам культуры, науки и образования совместно с Национальной академией наук подготовить и осуществить план мероприятий по случаю юбилейной даты.
Написать отзыв