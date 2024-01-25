Докладчик ПАСЕ: Азербайджан и Турция – лидеры по нарушению прав журналистов

Докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по свободе журналистов и прессы, депутат из Дании Моргенс Йенсен считает Азербайджан и Турцию лидерами Европы по числу нарушений прав журналистов.

“Нарушения прав журналистов и медиа в целом продолжают расти повсеместно. В 2015 году было зафиксировано 180 таких случаев случаев, а в 2022 году их число достигло 280.

Наихудшая ситуация в Азербайджане и Турции. В этих и ряде других стран мы видим серьезные атаки на журналистов, включая убийства, преследования, кампании очернения работников медиа и в особенности женщин.

Сегодня в Европе в заключении находятся 68 журналистов и это огромная проблема, которую нам предстоит решить”, - сказал Йенсен в интервью ресурсу Media Box в ходне нынешней сессии ПАСЕ.

На вопрос что он предлагает, как докладчик по свободе прессы, Йенсен сказал: «Мы просим эти страны жить по стандартам Совета Европы, членами которого они являются, изменить законодательство и его применение, чтобы подобное не происходило. Мы также призываем исполнять решения Европейского суда по правам человека.

Мы также призываем все страны разработать национальную стратегию развитию медиа и начать диалог между прессой и правительством, чтобы достичь уважения свободы и безопасности медиа», - отметил Йенсен.