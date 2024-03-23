ФСБ обманул общественность о личности террористов

Двое предполагаемых террористов задержаны - СМИ
Сразу после теракта Федеральна Служба Безопасности России разослала ориентировки на "террористов" из Таджикистана, а сегодня оказалось, что эти люди никакого отношения к теракту не имеют
Один из "подозреваемых" сам явился к силовикам, чтобы опровергнуть сведения. Таксист Рустам Назаров вчерашний день провел в Самаре и увидел свое фото в новостях. Ещё два человека с ориентировок сейчас находятся в Таджикистане. Их фото с паспортами публикует МВД страны. Более того, все задержанные террористы - граждане РФ. Об этом сообщил телеграм канал Insider.
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ФСБ задержала 11 человек по делу о теракте в Crocus city
ФСБ сообщила о задержании всех четырех участников теракта в Crocus city
Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек. В числе задержанных — четверо террористов, «непосредственно участвовавших» в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает Кремль.
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Двое предполагаемых террористов задержаны - СМИ
Двое подозреваемых в нападении на Крокус Сити задержаны в Брянской области, сообщил телеграм-канал BAZA.
Автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен в Брянской области недалеко от границы с Белоруссией и Украиной. В машине находилось шесть человек, двое были задержаны, четверым удалось сбежать.
Задержанными оказались граждане Таджикистана. Сейчас с ними работают сотрудники спецслужб - их проверяют на причастность к теракту.
Четверых других разыскивают.
Правоохранительные органы сообщили личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в Крокус Сити Холл.
1) Насридинов Махмадрасул 37 лет
2) Исмонов Ривожидин 51 год
3) Сафолзода Шохинджонн 21 год
4) Назаров Рустам 29 лет.
Все они - граждане Таджикистана. Кто из них задержан - пока неизвестно.
2 отзыв
Lana Martinkevich
2024-03-23
Цирк фсбэшный полный , Всё по кальке. Выборы, рязанский сахар, объявление войны Чечне, мочить всех в сортире, объявление всенародной мобилизации, заявление по ЦТ " Вставай страна огромная, Что - то мне это напоминает? Когда-то это уже было. , старая, проверенная годами надёжная схема схематозников с лубянки
Я
2024-03-23
Полностью согласен. Eсли ты ненавидишь Путина , совершать теракты, которые поднимаю ему рейтинг и развязывают руки, Это надо быть идиотами чтобы так поступать. Другой вопрос к ФСБ Вы что с идиотами справится не можете? или вы сами были теми самими кто без имени и фамилии писали в телеграме?