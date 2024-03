ФСБ обманул общественность о личности террористов

Сразу после теракта Федеральна Служба Безопасности России разослала ориентировки на "террористов" из Таджикистана, а сегодня оказалось, что эти люди никакого отношения к теракту не имеют

Один из "подозреваемых" сам явился к силовикам, чтобы опровергнуть сведения. Таксист Рустам Назаров вчерашний день провел в Самаре и увидел свое фото в новостях. Ещё два человека с ориентировок сейчас находятся в Таджикистане. Их фото с паспортами публикует МВД страны. Более того, все задержанные террористы - граждане РФ. Об этом сообщил телеграм канал Insider.

* * *

ФСБ задержала 11 человек по делу о теракте в Crocus city

ФСБ сообщила о задержании всех четырех участников теракта в Crocus city

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек. В числе задержанных — четверо террористов, «непосредственно участвовавших» в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает Кремль.

* * *

Двое предполагаемых террористов задержаны - СМИ

Двое подозреваемых в нападении на Крокус Сити задержаны в Брянской области, сообщил телеграм-канал BAZA.

Автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен в Брянской области недалеко от границы с Белоруссией и Украиной. В машине находилось шесть человек, двое были задержаны, четверым удалось сбежать.

Задержанными оказались граждане Таджикистана. Сейчас с ними работают сотрудники спецслужб - их проверяют на причастность к теракту.

Четверых других разыскивают.

Правоохранительные органы сообщили личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в Крокус Сити Холл.

1) Насридинов Махмадрасул 37 лет

2) Исмонов Ривожидин 51 год

3) Сафолзода Шохинджонн 21 год

4) Назаров Рустам 29 лет.

Все они - граждане Таджикистана. Кто из них задержан - пока неизвестно.

