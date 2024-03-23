Среди погибших в Crocus city есть один азербайджанец
Среди погибших в Crocus city есть один азербайджанец
В опубликованном Минздравом России списке погибших есть один азербайджанец - Вугар Гусейнов, 1983 года рождения.
Это первый список , в котором только 41 имя. На утро 23 марта известно о 93 погибших, одна все имена пока не опубликованы.
Политика
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- 23 март 2024, 22:28
"Я встретился с Алескером впервые со дня его содержания в Бакинском СИЗО. Встреча состоялась по телефону за стеклянной стеной». Об этом сказал Насими Мамедли, брат юридического учредителя Toplum TV, эксперт по правам медиа Алескера Мамедли.
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- 23 март 2024, 21:37
Комитет госбезопасности Кыргызстана задержал в Бишкеке пятерых граждан Азербайджана - членов транснациональной преступной группы, которые планировали покушение на руководство Кыргызстана. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении этого ведомства.
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Международный суд ООН (МС) в апреле заслушает возражения Азербайджана и Армении по связанным делам, в которых соседи по Кавказу обвиняют друг друга в нарушении антидискриминационного договора ООН, объявил суд в пятницу.
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- 23 март 2024, 12:22
Двое подозреваемых в нападении на Крокус Сити задержаны в Брянской области, сообщил телеграм-канал BAZA. Автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен в Брянской области недалеко от границы с Белоруссией и Украиной. В машине находилось шесть человек, двое были задержаны, четверым удалось сбежать.
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