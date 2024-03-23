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(5 часов назад)
Среди погибших в Crocus city есть один азербайджанец

Среди погибших в Crocus city есть один азербайджанец

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Среди погибших в Crocus city есть один азербайджанец

В опубликованном Минздравом России списке погибших есть один азербайджанец - Вугар Гусейнов, 1983 года рождения.

Это первый список , в котором только 41 имя. На утро 23 марта известно о 93 погибших, одна все имена пока не опубликованы.

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