Международный суд рассмотрит возражения Азербайджана и Армении по делам о дискриминации

Международный суд ООН (МС) в апреле заслушает возражения Азербайджана и Армении по связанным делам, в которых соседи по Кавказу обвиняют друг друга в нарушении антидискриминационного договора ООН, объявил суд в пятницу.

Каждая сторона обвиняет другую в этнических чистках, сообщает Reuters.

Армения возбудила иск против Азербайджана в 2021 году. Затем Азербайджан подал встречный иск, обвинив Армению в нарушении того же договора. Теперь оба государства подали юридические возражения по иску друг друга, слушания которого состоятся 15-16 апреля.

В ноябре прошлого года суд принял чрезвычайные меры по делу Армении, обязав Азербайджан позволить этническим армянам, бежавшим из анклава Нагорного Карабаха в сентябре прошлого года, вернуться.

В прошлом году Азербайджан вернул себе регион, который тогда контролировался этническим армянским большинством, несмотря на то, что он был признан на международном уровне частью Азербайджана.

Молниеносное наступление, произошедшее после десятилетий вражды между Баку и Ереваном, спровоцировало массовый исход большей части из 120 000 этнических армян региона через границу в Армению.

Армения обвиняет Азербайджан в этнических чистках. Азербайджан заявляет, что обязался обеспечить безопасность всех жителей, независимо от национального или этнического происхождения, и что он не заставлял этнических армян покидать Карабах.

В своем случае Азербайджан заявляет, что Армения проводит кампанию этнической чистки против азербайджанцев.

Апрельские слушания будут охватывать юридические возражения против юрисдикции Международного Суда и не будут рассматривать существо претензий о дискриминации.

Международный суд, также известный как Всемирный суд, является высшим судом Организации Объединенных Наций по разрешению споров между странами.