Хадидже Исмайловой запрещен выезд из Азербайджана

Хадидже Исмайловой, известной журналистке и главному редактору телеканала Toplum TV, запрещен выезд из Азербайджана. Это произошло после ее встречи со следователем Главного управления полиции Баку 14 марта.

"Я отказалась давать показания следователю по уголовному делу, возбужденному против журналистов Toplum TV. Я сама пришла в Главное управление по вызову из полиции. Вопросы задавал следователь Гаджибала Гаджиев. Потом они меня отпустили и больше не звонили. Потом я узнала, что против меня был введен запрет на выезд из страны", - рассказала Исмайлова агентству Turan.

В тот день Хадиджа Исмайлова, сославшись на Конституцию, отказалась давать показания полиции по делу о контрабанде с участием журналистов Toplum TV. После трехчасового пребывания в Главном управлении полиции Баку она была отпущена.

"Статья 66 Конституции Азербайджана и Уголовно-процессуальный кодекс дают мне на это право. Я решила не давать показаний, потому что не уверена, что их не используют против меня»,- пояснила Исмайлова.