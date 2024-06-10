Дж.Байрамов примет участие в конференции по «Восстановлению Украины»
Дж.Байрамов примет участие в конференции по «Восстановлению Украины»
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 10 июня отбыл с рабочим визитом в Германию.
Цель визита - участие в конференции «Восстановлению Украины», которая пройдет в Берлине 11-12 июня, сообщили в МИД Азербайджана.
В рамках конференции Байрамов проведет также ряд двусторонних встреч.
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