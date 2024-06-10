Дж.Байрамов примет участие в конференции по «Восстановлению Украины»

10 июня партия "Мусават" провела заседание, на котором были рассмотрены несколько насущных вопросов, в том числе тревожная тенденция самоубийств среди карабахских ветеранов. Исполнительный комитет партии, известный как "диван", проанализировал недавнюю деятельность и наметил планы на предстоящие недели.