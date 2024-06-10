Азербайджанские учителя сталкиваются с проблемами сертификации на фоне призывов к системным реформам в сфере образования

В то время как Азербайджан готовится к предстоящим 21, 22 и 24 июня экзаменам на получение сертификата учителя, сохраняется обеспокоенность по поводу процесса проведения экзаменов и его более широких последствий для системы образования. Сертификация, которая началась в 2021 году, является обязательной для преподавателей и состоит из двух этапов: тестирования и собеседования. Несмотря на обещание повысить зарплату на 10-35% для успешных кандидатов, процесс сертификации был сопряжен со спорами и протестами.

В прошлом году 743 учителя не прошли переаттестацию, что привело к протестам у здания Кабинета министров в Баку. Многие учителя ссылались на несправедливые условия проведения экзамена, при этом некоторые не смогли принять участие по уважительным причинам, а другие выразили недовольство содержанием экзамена. Один учитель, пожелавший остаться неизвестным, поделился своими опасениями с Радио Азадлыг: "Многих учителей беспокоит ограничение по времени. Два часа - это очень мало, особенно для таких предметов, как математика. Метод собеседования на экзамене по логике привносит человеческий фактор, который затрудняет справедливость".

В заявлении для местных СМИ министр науки и образования Эмин Амруллаев подчеркнул положительное влияние сертификации на заработную плату учителей. Он отметил, что 80 процентам успешных учителей повысили заработную плату, при этом каждый пятый набрал более 50 баллов, трое - от 30 до 50 баллов, а один не прошел аттестацию. "Мы не расторгаем трудовые договоры из гордости. Это решение влияет на общественную жизнь, но оно необходимо для будущего развития нашей страны", - сказал Амруллаев. Он добавил, что учителя, которые не прошли сертификацию, все еще могут внести свой вклад в качестве социальных педагогов.

Государственное агентство дошкольного и общего образования сообщило Turan, что более 31 000 учителей получили повышение заработной платы по результатам экзаменов, при этом 8 000 получили 35-процентную надбавку, а 23 000 - 10-процентную. В этом году более 30 000 педагогов пройдут сертификацию, направленную на популяризацию успешной практики и улучшение социального положения учителей.

Однако эксперт в области образования Фарид Иманов утверждает, что сертификационные экзамены не являются решением образовательных проблем Азербайджана. "В фундаментальных проблемах нашей системы образования не следует винить учителей. Их влияние на эти системные проблемы минимально. Сначала необходимо провести системные изменения", - сказал Иманов. Он выразил обеспокоенность тем, что из-за того, что некоторые учителя не проходят сертификацию, учащиеся остаются без преподавателей, особенно в сельской местности.

Иманов считает, что сертификация сама по себе не может повысить качество образования. "Для качественного образования мы должны решить фундаментальные проблемы в системе. Сертификации учителей недостаточно", - заявил он.