Суд продлил срок ареста двух журналистов по делу Abzas Media
Суд продлил срок ареста двух журналистов проходящих по делу Abzas Media
Хатаинский районный суд Баку 10 июня удовлетворил представление следствия о продлении срока ареста журналиста-расследователя Хафиза Бабалы еще на 1 месяц – до 13 июля, сообщил Turan его адвокат Расул Джафаров.
В ходе заседания защита указала на необоснованность содержания Бабалы под стражей и подала встречное ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.
Сам журналист в очередной раз отверг обвинения в контрабанде, связав свое дело с журналистикой и обратил внимание суда на проблемы со здоровьем.
Бабалы инвалид третьей группы по зрению. Кроме того, он страдает от варикозного расширения вен нижних конечностей.
Однако судья Илаха Аббасова продлила срок ареста журналиста. Защита подаст апелляцию.
Сегодня же Хатаинский суд продлил еще на 2 месяца - до 13 августа срок предварительного заключения другого фигуранта этого дела – журналистки Эльнары Гасымовой, сообщила ее адвокат Гюнай Исмайлова.
Защита не согласна с этим решением в виду отсутствия материальных и процессуальных оснований для содержания журналистки под стражей и намерена обжаловать это решение.
Гасымова также отвергает обвинение и связывает его со своей журналисткой деятельностью.
Отметим, что решением прокуратуры, следствие по “делу Abzas Media” продлено для 20 сентября.
* В ноябре 2023 г. – января 2024 г. по обвинению в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору» были арестованы шесть журналистов и медиработников, связанных с Abzas Media.
В апреле по этому делу были арестованы также руководитель сайта meclis.info Имран Алиев и глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. Впоследствии их дела были выделены в отдельное производство.
1 июня по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарида Мехралызаде.
Арестованные не признают себя виновными. Правозащитники признали их политзаключенными. Международные организации призвали к освобождению арестованных.
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