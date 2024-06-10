Самоубийства ветеранов карабахской войны вызывают тревогу - Обсуждение в партии "Мусават"

10 июня партия "Мусават" провела заседание, на котором были рассмотрены несколько насущных вопросов, в том числе тревожная тенденция суицида среди ветеранов карабахской войный. Исполнительный комитет партии, известный как "Диван", проанализировал недавнюю деятельность и наметил планы на предстоящие недели.

Одним из ключевых пунктов повестки дня было запланированное поминовение лидера национально-освободительного движения и бывшего президента Абульфаза Эльчибея. Партия решила почтить его наследие, посетив его могилу на Аллее почетного захоронения 24 июня в 12:00, в годовщину его рождения.

Партия также обсудила возможность досрочных парламентских выборов в Азербайджане, подчеркнув необходимость тщательной подготовки. Были разработаны планы, гарантирующие готовность партии к эффективному участию в избирательном процессе.

На встрече был проведен анализ недавних выборов в Европейский парламент. Была выражена обеспокоенность по поводу растущего влияния экстремистских националистических сил во Франции и Германии. Партия "Мусават" с удовлетворением отметила, что их союзник, Европейский либерально-демократический союз (группа ALDE), занял третье место на выборах.

Кроме того, партия "Мусават" прокомментировала недавние высказывания президента Ильхама Алиева против евроинтеграции. Партия подтвердила свою приверженность евроинтеграции, подчеркнув, что это соответствует национальным интересам и конституционным ценностям Азербайджана. "Евроинтеграция была историческим выбором азербайджанского народа с 1918 года, и никто не может изменить этот выбор против воли народа", - заявили в партии.

Особенно серьезной темой обсуждения стали недавние самоубийства ветеранов карабахской войны Адалята Исмаилова и Мирджавида Бедирова, которые покончили с собой из-за тяжелых социальных проблем. Партия "Мусават" связала эти трагические инциденты с тяжелым социальным положением ветеранов и призвала власти принять комплексные меры для решения их проблем. Партия подчеркнула необходимость чуткого и эффективного реагирования на обращения и нужды отдельных лиц, особенно тех, кто служил стране.

Встреча завершилась решительным призывом к властям предпринять немедленные и значимые шаги для устранения коренных причин этих печальных событий.