Лекция о надгробных памятниках Азербайджана

В минувшую субботу в Национальном музее искусств состоялась лекция исследователей Института Археологии и Антропологии НАНА Рустама Гусейнова и Мехти Али: «Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана. Традиции и современность»

Аудитория были информирована об особенностях художественного оформления и эпиграфики надгробных памятников, о процессе возникновения этой традиции деградации.

Отдельное внимание было уделено руническим памятникам на территории Азербайджана, их особенностям, местоположению, современному состоянию и влиянию на стиль последующих эпох.

Особый интерес аудитории вызвали руны на погребальных памятниках и присутствие языческих символов на надгробиях исламской эпохи, смешение стилей и существование разных типов в один и тот же период.

Цель проведения мероприятия ― привлечь внимание к современным антропологическим исследованиям и стимулировать интерес к изучению малоизвестных деталей истории и культуры Азербайджана.