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(14 часов назад)
Премьер-министры Азербайджана и РФ обсудили реализацию крупных совместных проектов

Премьер-министры Азербайджана и РФ обсудили реализацию крупных совместных проектов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Премьер-министры Азербайджана и РФ обсудили реализацию крупных совместных проектов

10 июня состоялся телефонный разговор главы правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации крупных совместных проектов в различных областях, представляющих взаимный интерес», - говорится в сообщении правительства России. -0-

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