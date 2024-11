Fox News сообщил о победе Трампа на выборах президента США

Прореспубликанский канал Fox News объявил о победе Трампа, остальные издания США пока не сообщают о завершении гонки. Если Трамп действительно победит, его поражение и возвращение станут уникальным событием почти полутора веков

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой 277 голосов выборщиков, у демократки Камалы Харрис — 226, передает Fox News.

Для победы кандидаты должны набрать 270 голосов выборщиков. Официально подсчет голосов не завершен. Fox News известен поддержкой республиканцев.

Остальные издания дают разные оценки. Например традиционно поддерживающая демократов The New York Times называет победу республиканца очень возможной с вероятностью более 95%, The Hill считает его уже выигравшим гонку, CNN не строит подобных прогнозов.