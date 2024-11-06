ЦБА оштрафовал 3 должностных лица НКО

Центральный банк Азербайджана оштрафовал должностных лиц 3 небанковских кредитных организаций.

Об этом сообщается на сайте ЦБА.

В сообщении говорится, что штрафы были наложены в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма в рамках комплексной проверки, проведенной организацией.

Так, в соответствии со статьями 598.1.1, 598.1.2, 598.1.6 Кодекса об административных проступках (КоАП) НКО “Azpul” и его должностное лицо получили по решению Наримановского районного суда города Баку 50 тыс. манатов и 10 тыс. манатов соответственно;

Решением Бакинского апелляционного суда, согласно статьям 598.1.1 и 598.1.2 КоАП должностное лицо НКО “Azinvestkedit” оштрафовано на 3 тысячи манатов;

Решением Насиминского районного суда города Баку, в соответствии со статьей 598.1.2 КОАП должностное лицо НКО “Para” оштрафовано на 2 тысячи манатов.