ЦБА оштрафовал 3 должностных лица НКО
Центральный банк Азербайджана оштрафовал должностных лиц 3 небанковских кредитных организаций.
Об этом сообщается на сайте ЦБА.
В сообщении говорится, что штрафы были наложены в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма в рамках комплексной проверки, проведенной организацией.
Так, в соответствии со статьями 598.1.1, 598.1.2, 598.1.6 Кодекса об административных проступках (КоАП) НКО “Azpul” и его должностное лицо получили по решению Наримановского районного суда города Баку 50 тыс. манатов и 10 тыс. манатов соответственно;
Решением Бакинского апелляционного суда, согласно статьям 598.1.1 и 598.1.2 КоАП должностное лицо НКО “Azinvestkedit” оштрафовано на 3 тысячи манатов;
Решением Насиминского районного суда города Баку, в соответствии со статьей 598.1.2 КОАП должностное лицо НКО “Para” оштрафовано на 2 тысячи манатов.
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