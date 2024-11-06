Необъявление муниципальных выборов, нарушение закона – «Мусават»

Оппозиционная партия «Мусават» осудила затягивание властями объявления о проведении муниципальных выборов и потребовала разъяснений по поводу нарушения прав граждан.

Необъявление муниципальных выборов в сроки, предусмотренные Избирательным Кодексом, было обсуждено 5 ноября на заседании правления «Мусават».

«Полномочия муниципальных советов нынешнего созыва истекают 23 декабря. В соответствии с Избирательным Кодексом, очередные муниципальные выборы должны были объявить не позднее 24 октября», - говорится в сообщении партии.

«Мусават» потребовал от властей «соблюдения законов и разъяснений относительно грубого нарушения избирательных прав граждан».

Глава Альянса по наблюдению за выборами Мамед Мамедзаде, отметил, что по законодательству выборы должны состояться в декабре, однако ЦИК не объявила дату выборов. Согласно Избирательному Кодексу, дата выборов должна быть объявлена ​​не позднее 60 дней до дня голосования.

«Решение о декабрьских выборах должно было быть принято в октябре. Нарушение сроков избирательного процесса является нарушением права граждан выбирать и быть избранным, предусмотренного статьей 56 Конституции. Это также можно считать нарушением ряда статей Избирательного Кодекса", - отметил он.

Мамедзаде считает, что ЦИК должна информировать общественность о причинах непроведения выборов в срок.

ЦИК пока не комментирует критику по поводу необъявления выборов.