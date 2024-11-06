Необъявление муниципальных выборов, нарушение закона – «Мусават»
Оппозиционная партия «Мусават» осудила затягивание властями объявления о проведении муниципальных выборов и потребовала разъяснений по поводу нарушения прав граждан.
Необъявление муниципальных выборов в сроки, предусмотренные Избирательным Кодексом, было обсуждено 5 ноября на заседании правления «Мусават».
«Полномочия муниципальных советов нынешнего созыва истекают 23 декабря. В соответствии с Избирательным Кодексом, очередные муниципальные выборы должны были объявить не позднее 24 октября», - говорится в сообщении партии.
«Мусават» потребовал от властей «соблюдения законов и разъяснений относительно грубого нарушения избирательных прав граждан».
Глава Альянса по наблюдению за выборами Мамед Мамедзаде, отметил, что по законодательству выборы должны состояться в декабре, однако ЦИК не объявила дату выборов. Согласно Избирательному Кодексу, дата выборов должна быть объявлена не позднее 60 дней до дня голосования.
«Решение о декабрьских выборах должно было быть принято в октябре. Нарушение сроков избирательного процесса является нарушением права граждан выбирать и быть избранным, предусмотренного статьей 56 Конституции. Это также можно считать нарушением ряда статей Избирательного Кодекса", - отметил он.
Мамедзаде считает, что ЦИК должна информировать общественность о причинах непроведения выборов в срок.
ЦИК пока не комментирует критику по поводу необъявления выборов.
Политика
-
- 7 ноябрь 2024, 13:42
Ситуация на Южном Кавказе остается сложной, но есть предпосылки к ее улучшению, однако этому мешает Запад. Об этом в четверг заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
-
- 7 ноябрь 2024, 13:26
5 ноября МИД Армении получил новые предложения Азербайджана по мирному договору. Об этом в четверг журналистам сообщил замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян.
-
- 7 ноябрь 2024, 12:42
7 ноября состоялось открытие новой дороги Беюкшор –Пиршаги, которая свяжет столицу с северным берегом Апшерона. Согласно официальному сообщению, в церемонии принял участие глава государства Ильхам Алиев.
-
- 7 ноябрь 2024, 12:14
В преддверии конференции по изменению климата COP29, Азербайджан использует это мероприятие для улучшения имиджа своего авторитарного правительства. Об этом говорится в отчете OCCPR (Проект отчетности об организованной преступности и коррупции) – европейском объединении журналистов и исследователей по вопросам коррупции госчиновников в мире.
Написать отзыв