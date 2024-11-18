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(38 минут назад)
Френк Паллоун сбежал из Азербайджана

Френк Паллоун сбежал из Азербайджана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Френк Паллоун сбежал из Азербайджана

В воскресенье вечером американский конгрессмен Френк Паллоун фактически сбежал из Азербайджана. Об этом Turan стало известно из информированных источников.

Причиной этого стало негативное отношение к этому антиазербайджанскому политику США.

Паллоун прибыл в Баку для участия в климатической конференции COP29. 

16 ноября президент Ильхам Алиев принял группу американских конгрессменов, однако Паллоуна на эту встречу не пустили.

Известный своей проармянской позицией, Паллоун в течение многих лет вел антиазербайджанскую пропаганду, откровенно лоббировал интересы Армении, незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана и призывал к санкциям против  Баку.

В отличие от многих других политиков, критиковавших власти Азербайджана, Паллоун ругал народ и государство Азербайджана, оправдывая армянскую оккупацию.  В то же время, он не скрывал, что является платным лоббистом армянских интересов.

17 ноября группа проправительственных НПО провела акцию протеста перед отелем «Парк Бульвар», где остановился конгрессмен, потребовав призвать его к ответу за антиазербайджанскую деятельность.

16 ноября в Бакинском аэропорту, когда Паллоун только прибыл в Азербайджан, журналисты забросали его вопросами, требуя объяснений за столь негативное отношение к Азербайджану. Однако, Паллоун просто сбежал, не сказав ни слова. При этом, его наглая  и дежурная улыбка куда-то исчезла.

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