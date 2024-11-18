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(37 минут назад)
Казахстан привлек более $3,5 млрд инвестиций в «зеленую» энергетику

Казахстан привлек более $3,5 млрд инвестиций в «зеленую» энергетику

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Казахстан привлек более $3,5 млрд инвестиций в «зеленую» энергетику

Казахстан привлек более $3,5 млрд инвестиций в «зеленую» энергетику на мероприятии СОР29 в Баку, передает пресс-служба Минэнерго РК.   

В частности, главой ведомства Алмасадамом Саткалиевым заключен меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и Азиатским банком развития (АБР). Документ предполагает ускорение вывода из эксплуатации угольных станций и увеличение использования возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и внедрение новых технологий в производстве электроэнергии и тепловой энергии.

В числе подписанных документов также соглашение с Правительством КНР о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, которое предполагает взаимодействие между сторонами в борьбе с глобальным потеплением, переход на экологически чистые технологии и сокращение выбросов. Предполагается, что сумма инвестиций по данным проектам составит более $2 млрд

Также заключено соглашение об инвестициях в отношении проекта ветровой электростанции в Жамбылской области между с компанией Abu Dhabi Future Energy («дочка» Masdar). Ожидаемая сумма инвестиций по данному проекту составит $1,5 млрд

Кроме того, в рамках конференции министр энергетики Казахстана провел серию встреч с представителями ООН, компаний ACWA Power и Masdar, АБР. 

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