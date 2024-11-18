Казахстан привлек более $3,5 млрд инвестиций в «зеленую» энергетику
- Энергетика
- 18 ноябрь 2024, 11:29
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Казахстан привлек более $3,5 млрд инвестиций в «зеленую» энергетику
Казахстан привлек более $3,5 млрд инвестиций в «зеленую» энергетику на мероприятии СОР29 в Баку, передает пресс-служба Минэнерго РК.
В частности, главой ведомства Алмасадамом Саткалиевым заключен меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и Азиатским банком развития (АБР). Документ предполагает ускорение вывода из эксплуатации угольных станций и увеличение использования возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и внедрение новых технологий в производстве электроэнергии и тепловой энергии.
В числе подписанных документов также соглашение с Правительством КНР о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, которое предполагает взаимодействие между сторонами в борьбе с глобальным потеплением, переход на экологически чистые технологии и сокращение выбросов. Предполагается, что сумма инвестиций по данным проектам составит более $2 млрд
Также заключено соглашение об инвестициях в отношении проекта ветровой электростанции в Жамбылской области между с компанией Abu Dhabi Future Energy («дочка» Masdar). Ожидаемая сумма инвестиций по данному проекту составит $1,5 млрд
Кроме того, в рамках конференции министр энергетики Казахстана провел серию встреч с представителями ООН, компаний ACWA Power и Masdar, АБР.
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