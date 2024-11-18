OMV прекратила получать газ от «Газпром экспорт»

Энергорегулятор E-Control сообщил о прекращении поставок газа со стороны «Газпром экспорт» для австрийского импортера OMV Marketing und Trading с 06:00 по местному времени 16 ноября.

«С шести утра «Газпром экспорт» остановил поставки газа для OMV Marketing und Trading», - говорится в пресс-релизе.

«Цены также стабильны, заметных изменений не произошло», - отмечается в сообщении.

Ранее OMV сообщила, что получила от «Газпром экспорта» уведомление о прекращении поставок газа с 16 ноября. В субботу в «Газпроме» сообщили, что компания подает газ для Европы транзитом через Украину, как и прежде, в объеме 42,4 млн м3 в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области.