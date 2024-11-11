Генсек ООН прибыл в Баку на конференцию COP29

Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в понедельник в Баку для участия в климатической конференции COP29.

«В условиях, когда глобальная температура достигает рекордных значений, а экстремальные погодные явления затрагивают жизнь людей всего мира, лидеры правительств, бизнеса и гражданского общества соберутся, чтобы найти практические решения этой важной проблемы нашего времени». Об этом говорится в сообщении ООН по случаю конференции в Баку.

Основное внимание на COP29 будет уделено вопросам финансирования, поскольку странам требуются триллионы долларов для радикального сокращения выбросов в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект, и защиты жизни и средств к существованию от все более тяжелых последствий изменения климата.

Ключевым событием Конференции станет презентация странами своих обновленных национальных планов действий по борьбе с изменением климата, отмечено в сообщении.