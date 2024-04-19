Глава Центробанка отправился в США
Глава Центробанка отправился в США
18 апреля делегация Центрального банка Азербайджана во главе с его председателем Тале Кязымовым отбыла в США с рабочим визитом.
Как говорится в сообщении Центробанка, делегация примет участие в проводимом в Вашингтоне Весеннем собрании Всемирного банка и Международного валютного фонда.
В рамках визита состоятся также ряд двусторонних встреч и переговоров.
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