  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny210 C
  • Суббота, 20 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(39 минут назад)
Глава Центробанка отправился в США

Глава Центробанка отправился в США

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Глава Центробанка отправился в США

18 апреля делегация Центрального банка Азербайджана во главе с его председателем Тале Кязымовым отбыла в США с рабочим визитом.

Как говорится в сообщении Центробанка, делегация примет участие в проводимом в Вашингтоне  Весеннем собрании Всемирного банка и Международного валютного фонда.

В рамках визита состоятся также ряд двусторонних встреч и переговоров.

 

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей