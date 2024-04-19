Осужденный журналист требует восстановить его права
Осужденный журналист требует восстановить его права
Отбывающий тюремное наказание руководитель сайта xeberman.com Полад Асланов намерен объявить голодовку с требованием восстановить его права. Он направил соответствующее обращение к генеральному прокурору страны, сообщила его супруга Гюльмира Асланова.
По ее словам, Полад жалуется на не выдачу ему и адвокату решений прокуратуры на его жалобы в связи с бесчеловечным обращением после задержания 12 июня 2019 г. и сентябре 2020 г. . Тогда Асланова необоснованно заключили в карцер.
Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело по жалобам Асланова, однако этих решений не выдала ни ему, ни адвокату.
«Поэтому, он написал заявление на имя генерального прокурора и потребовал выдачи ему решений по его жалобам», - сказала Г.Асланова.
*Асланов был арестован 12 июня 2019 года, обвинен по статье 274 УК (госизмена), в частности в шпионаже в пользу Ирана и осужден к 16 годам лишения свободы.
Асланов отвергает все обвинения, заявляя, что его преследуют за разоблачение фактов коррупции среди сотрудников спецслужб.
Правозащитники признали его политзаключенным. Международные организации осудили арест Асланова и призвали освободить его. Впоследствии Верховный суд сократил срок тюремного наказания Асланова до 13 лет.
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