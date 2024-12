Глава Европарламента повторила призыв снять обвинения с Губада Ибадоглу

Председатель Европарламента Роберта Метсола 17 декабря, в Страсбурге на церемонии награждения премией Андрея Сахарова вновь призвала снять обвинения с одного из финалистов этой награды, ученого-экономиста Губада Ибадоглу.

Она приветствовала прсутствующую на церемонии дочь Ибадоглу Жалю Байрамову.

Метсола указала, что после произвольного и несправедливого ареста в Азербайджане состояние здоровья Ибадоглу, находящегося в настоящее время под домашним арестом, ухудшилось.

«Пользуясь случаем, я призываю власти Азербайджана снять все обвинения с доктора Ибадоглу, отменить запрет на выезд из страны и срочно оказать ему помощь, в которой он нуждается», - сказала Метсола.

Отметим, что власти Азербайджана лишили Ибадоглу возможности выехать в Страсбург для участия в церемонии награждения премии Сахарова.

* Ибадоглу был арестован в июле 2023 г. Ему были предъявлены обвинения по ст. 204.3.1 (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд государств, международных организаций, политиков, включая Госдепартамент США, сенаторов и конгрессменов США, призвали освободить Ибадоглу. Он был признан политзаключенным.

22 апреля 2024 года суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе Ибадоглу под домашний арест.

Однако 4 мая сотрудники полиции надели ему электронный браслет для удаленного наблюдения за ним.

В сентябре Ибадоглу было заявлено о приостановлении следствия по его делу, однако запрет на выезд из страны ему не был отменен.

