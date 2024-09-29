Глава МИД Азербайджана исключает «частичный мир» с Арменией и призывает к внесению поправок в Конституцию

Министр иностранных дел Азербайджана Джайхун Байрамов отверг возможность «частичного мира» с Арменией во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в субботу в ответ на более оптимистичный тон, заданный Ереваном в начале недели. Его комментарии подчеркнули резкий контраст между позициями двух стран, подчеркнув значительные препятствия, которые остаются для завершения всеобъемлющего мирного соглашения.

«Частичный мир невозможен после стольких страданий и боли, причиненных… территориальными претензиями к соседям», — заявил Байрамов на собрании, подчеркнув необходимость внесения Ереваном поправок в конституцию с целью исключения ссылок на «воссоединение» с Нагорным Карабахом — регионом, признанным на международном уровне частью Азербайджана, но долгое время оспариваемым Арменией.

Заявления Байрамова последовали за заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна в четверг о том, что мир с Азербайджаном «не только возможен, но и достижим». Комментарии Пашиняна стали редким проявлением оптимизма на фоне длящегося десятилетиями конфликта, в ходе которого было проведено несколько раундов безуспешных переговоров и вспыхнули спорадические боевые действия, наиболее заметной из которых стала война 2020 года, приведшая к значительным территориальным потерям для Армении.

Несмотря на сохраняющуюся напряженность, обе страны признали прогресс на пути к мирному соглашению, заявив, что договор готов на 80 процентов. Сообщается, что соглашение включает положения о делимитации границ и другие технические детали. Однако Баку настаивает на решении всех нерешенных вопросов до подписания, а Байрамов подчеркивает, что Армения должна «раз и навсегда отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, внеся поправки в конституцию», чтобы гарантировать, что территориальная целостность Баку больше не находится в «правовой неопределенности».

Пашинян, выступая на той же сессии ООН, указал на готовность удовлетворить основное требование Баку, предоставив транспортный доступ через Армению в азербайджанский эксклав Нахичевань. Этот коридор фактически соединил бы основную территорию Азербайджана с его традиционным союзником Турцией. Однако Пашинян отклонил идею о том, что все детали должны быть урегулированы до подписания соглашения.

«Нет прецедента мирного соглашения или любого соглашения, которое бы все регулировало и решало», — заявил Пашинян, призвав обе стороны немедленно подписать проект договора, а затем проработать оставшиеся вопросы путем постоянного диалога.

Западные дипломаты скептически отнеслись к требованиям Баку о внесении поправок в конституцию Армении, отметив, что любое такое изменение потребует проведения общенационального референдума — длительного и непредсказуемого процесса. «Этот запрос может быть способом для Баку попросить о невозможном, чтобы избежать подписания соглашения», — сказал один европейский дипломат, знакомый с ходом переговоров.

Настойчивость Байрамова в вопросе внесения изменений в конституцию и его обвинения в том, что Ереван «резко увеличивает» свой военный бюджет, одновременно приобретая «большое количество наступательного оружия как у традиционных, так и у новых поставщиков», указывают на глубокое недоверие между двумя сторонами, несмотря на продолжающееся дипломатическое взаимодействие.

Тем не менее, министр иностранных дел Азербайджана признал «значительный прогресс» в нормализации отношений, призвав к «ранним шагам» для завершения процесса «в этот критический момент». Его комментарии предполагают осторожный оптимизм в отношении того, что урегулирование может быть достижимо, но только если Армения выполнит требования Азербайджана о внесении изменений в конституцию.

С учетом того, что COP29, ежегодная конференция ООН по изменению климата, которая должна состояться в Баку в ноябре, некоторые наблюдатели полагают, что это событие может послужить катализатором для обеих сторон в завершении мирного соглашения. Эта резонансная встреча, которая, как ожидается, привлечет официальных лиц и дипломатов со всего мира, станет площадкой для подписания исторического соглашения, потенциально подведя черту под одним из самых неразрешимых конфликтов в регионе.

Сможет ли Армения — или будет ли она — выполнять конституционные требования Азербайджана, еще предстоит увидеть, оставляя путь к миру чреватым неопределенностью.