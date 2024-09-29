Азербайджан сталкивается с ростом числа случаев жестокого обращения с детьми

Азербайджан сталкивается с тревожным ростом случаев жестокого обращения с детьми, что вызывает призывы к более строгой правовой защите и обеспечению соблюдения. Всего за два дня стало известно о двух серьезных случаях жестокого обращения с детьми, что бросает тень на систему защиты детей в стране.

Первый случай касался двухлетнего мальчика, найденного с серьезными ушибами и другими признаками насилия в доме Ширин Гасымовой, жительницы города Гейгель. Полиция, которая изначально расследовала имущество на предмет выращивания наркотических растений, обнаружила ребенка во время обыска в доме Гасымовой. Сообщается, что малыш, который был госпитализирован, неоднократно подвергался насилию со стороны своего отчима, по словам Камалы Агазаде, председателя Детской ассоциации Азербайджана.

«Гасымов задержан, возбуждено уголовное дело. Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей (ГКСЖД) взял дело под свой непосредственный контроль, и наша команда активно участвует в содействии восстановлению ребенка и судебном разбирательстве», — сказал Агазаде агентству Turan.

Второй инцидент произошел в селе Туркян, недалеко от Баку, где полиция отреагировала на заявление матери о том, что ее партнер подверг ее шестилетнего сына физическому насилию. Власти арестовали Рашада Исмаилова, 36-летнего местного жителя, который, как сообщается, избил мальчика без всякой причины. Оба ребенка в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

По официальным данным, в первой половине 2024 года в Азербайджане было зарегистрировано более 120 случаев жестокого обращения с детьми — на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики полагают, что фактическое число инцидентов, вероятно, выше, поскольку многие случаи остаются незарегистрированными из-за культурных предрассудков и страха возмездия.

Большинство зарегистрированных случаев связаны с домашним насилием, часто совершаемым отчимами или другими родственниками мужского пола, что подчеркивает тревожную картину насилия в нетрадиционных семейных структурах. Эксперты отмечают, что дети, живущие с небиологическими родителями или опекунами, особенно уязвимы, поскольку в таких домохозяйствах часто отсутствует формализованный надзор со стороны опекунства.

Правовая база Азербайджана включает законы, направленные на защиту несовершеннолетних, такие как Закон о правах ребенка и Закон о предотвращении домашнего насилия. Однако активисты утверждают, что исполнение остается непоследовательным, а наказания за жестокое обращение с детьми не действуют как эффективный сдерживающий фактор.

«Действующее законодательство нуждается в комплексном пересмотре, чтобы устранить пробелы в защите детей», — говорит Рахила Исмаилова, эксперт по семейному праву. «Хотя закон криминализирует физическое и психологическое насилие, судебный процесс часто бывает медленным, а приговоры недостаточно суровы, чтобы предотвратить рецидив».

Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей признал эти недостатки и недавно объявил о плане по введению более строгих мер защиты, включая создание общенационального реестра случаев жестокого обращения с детьми и улучшение межведомственной координации для мониторинга домохозяйств, находящихся в группе риска.

Недавние случаи вызвали общественное возмущение и возобновили дебаты в социальных сетях о необходимости системных реформ. Агентства по защите детей и организации гражданского общества призывают к более комплексным образовательным программам для повышения осведомленности о жестоком обращении с детьми и к увеличению финансирования приютов и реабилитационных служб для пострадавших детей.

«Об обществе судят по тому, как оно относится к своим наиболее уязвимым членам», — сказал Агазаде. «Мы должны обеспечить безопасность и защиту наших детей, а также привлечь нарушителей к ответственности по всей строгости закона».