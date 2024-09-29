Попытки Зеленского получить разрешение на размещение ракет сталкиваются с сопротивлением США

Ракета Storm Shadow и ее большая дальность действия считаются решающими факторами в усилиях Украины перехватить инициативу в войне с Россией Фото AP/Льюис Джоли, файл

Президент Украины Владимир Зеленский работает над тем, чтобы убедить президента США Джо Байдена ослабить ограничения на использование британских ракет Storm Shadow против целей в России, стремясь переломить ход войны. Эта просьба является частью более широкой стратегии Зеленского, получившей название «План победы», которую он изложил на встречах с американскими официальными лицами в Вашингтоне и Нью-Йорке на этой неделе, сообщили источники The Telegraph.

План украинского лидера основан на использовании ракет большой дальности для нарушения российских логистических маршрутов, снабжающих его силы на Украине. Киев считает, что прекращение поставок оружия, боеприпасов, топлива и продовольствия из России ослабит позиции Москвы на передовой, сделав их со временем неустойчивыми.

«Если мы сможем нарушить логистическую цепочку внутри России, это парализует российскую армию на линии фронта», — сказал источник в украинских оборонных ведомствах. «Она не сможет передвигать свои транспортные средства, люди не смогут оставаться без еды, и они не смогут использовать боеприпасы на линии фронта... у нас просто нет достаточного количества инструментов для выполнения этой деятельности».

Предложение Зеленского включает развертывание 14 новых бригад, вооруженных и обученных странами НАТО, для начала наземных наступлений после того, как российские линии снабжения будут перерезаны. Однако, несмотря на подробное изложение своей стратегии, Зеленский покинул Вашингтон, не получив одобрения Байдена на трансграничные удары по России западными ракетами, сообщили официальные лица, знакомые с обсуждениями.

Президент США неохотно ослабляет ограничения на дальнобойное оружие, ссылаясь на опасения относительно возможного возмездия Москвы против европейских и американских военных баз. Несмотря на давление со стороны Киева и некоторых европейских союзников, Байден подчеркнул, что любое расширение военной поддержки должно быть частью последовательной стратегии.

Осторожный оптимизм из Вашингтона

Хотя аргументы Зеленского не смогли убедить Байдена в немедленной необходимости использования ракет Storm Shadow против России, лидер США не исключил такую ​​возможность полностью. Байден указал, что рассмотрит этот шаг, если возможности Украины в области дальнего радиуса действия будут включены в более широкую, четко определенную военную стратегию.

«Общий консенсус и настрой Белого дома — поддаться этому, но это должно быть частью плана. Это часть комплекта, и это довольно высокий риск без стратегии», — сказал европейский чиновник, знакомый с обсуждениями. «Американцы хотят последовательную стратегию, в которой дальние удары могли бы сыграть свою роль».

Позиция администрации США еще больше осложняется тем фактом, что, хотя ракеты Storm Shadow были произведены и предоставлены Великобританией, они используют засекреченную систему наведения, предоставленную Соединенными Штатами, что дает Вашингтону фактическое право вето на их использование в России.

Неоднозначная реакция европейских союзников

Несмотря на колебания США, премьер-министр Великобритании сэр Кейр Стармер в частном порядке выразил свою поддержку просьбе Украины о нанесении трансграничных ударов, по словам официальных лиц. Президент Франции Эммануэль Макрон также публично одобрил идею использования западных ракет для поражения логистических маршрутов внутри России.

«Следующий этап — обеспечить все необходимое для новых украинских бригад… Очень важно добиться паритета с Россией», — заявил украинский военный, подчеркнув необходимость дополнительной военной поддержки Запада.

Однако Байден сохраняет осторожность, объявив о планах провести в следующем месяце в Германии встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины для координации военной поддержки со стороны около 50 сторонников Киева. По словам аналитиков, эта встреча может стать решающей в определении того, в какой степени дальнобойные возможности будут интегрированы в стратегию Украины.

Дипломатический натиск Украины

Зеленский открыто выражал свое разочарование в связи с сокращением потока западной военной поддержки, которая, по его словам, недостаточна для вооружения даже четырех из запланированных 14 новых бригад. Украинский лидер в последние недели сделал несколько публичных обращений, пытаясь оказать давление на Вашингтон, чтобы тот изменил свою позицию по использованию передового оружия.

Однако некоторые представители НАТО предупреждают, что эти повторные просьбы могут иметь обратный эффект. «Каждый раз, когда он это делает, это немного больше раздражает людей», — сказал один представитель страны НАТО, отражая растущее разочарование некоторых западных союзников тем, что они считают настойчивыми требованиями Зеленского.

Результат усилий Зеленского по получению разрешений на ракеты остается неопределенным, поскольку ставки высоки как для Украины, так и для ее западных покровителей. Поскольку война вступает в критическую фазу, способность Украины обеспечить дополнительную военную поддержку может определить исход ее запланированных контрнаступлений и, в конечном счете, ее шансы обратить вспять российское наступление.